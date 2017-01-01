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    Кубок Америки. Уругвай обыграл Чили, Япония упустила победу над Эквадором

    В матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки сборная Уругвая обыграла команду Чили. Встреча состоялась на Маракане и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Эдинсон Кавани, для которого этот гол стал вторым на турнире.

    Эквадор и Япония сыграли вничью. Встреча состоялась в бразильском Белу-Оризонти и завершилась со счетом 1:1. На гол Шоя Накадзима эквадорцы ответили точным ударом Анхеля Мены.

    Уругвайцы стали первыми в группе С, набрав 7 очков. Чили с 6 очками остался на 2-м месте. Японцы набрали 2 очка и заняли 3-е место в группе С. У японцев и сборной Парагвая, которая заняла 3-е место в группе В, равное количество очков, но по разницу мячей в четвертьфинал выйдет Парагвай – «-1» против «-4». Эквадор с 1 очком занял последнее место в группе С.

    В четвертьфинале турнира сборная Уругвая встретится со сборной Перу. Встреча состоится 29 июня.

    Кубок Америки. 3-й тур. Группа C

    Чили – Уругвай – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кавани, 82.

    Эквадор – Япония – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Накадзима, 15; 1:1 – Мена, 35.

    Календарь Кубка Америки

    Турнирные таблицы Кубка Америки

    Источник: Бомбардир.ру

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