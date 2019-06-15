Главные новости дня. Украина выиграла молодежный чемпионат мира; Погба пригрозил «МЮ» забастовкой, если его не отпустят в «Реал»

Джампаоло покинул «Сампдорию». Тренер близок к назначению в «Милан».

Полоз близок к возвращению из «Зенита» в «Ростов».

«Локомотив» рассматривает Левашова и Крицюка в качестве замены Гилерме.

Sky Sport Italia: Манолас договорился с «Наполи» по личному контракту.

ABC: Погба пригрозил «Манчестер Юнайтед» забастовкой, если его не отпустят в «Реал».

В «Оренбурге» есть долги по зарплате.

Глушаков: «Не знаю, буду я в «Спартаке» или нет. Но игроки и персонал подтвердят: я бился за команду».

Украина выиграла молодежный чемпионат мира.