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    В «Оренбурге» есть долги по зарплате

    У «Оренбурга» имеются долги по зарплатам сотрудникам клуба. Такую информацию подтвердил главный тренер Владимир Федотов.

    – В прошлом сезоне в «Оренбурге» были проблемы с выплатами. Как сейчас обстоят дела? Нет долгов?

    – Есть какая-то часть, но нас заверяют, что в ближайшее время все долги будут погашены. Это временное явление. В этом плане у нас солидный клуб. Никогда не было, чтобы кого-то обманывали.

    • В прошлом сезоне РПЛ «Оренбургу» не хватило трех очков, чтобы попасть в Лигу Европы.
    • Минувший сезон стал для оренбуржцев первым после выхода из ФНЛ.
    • В первом туре нового сезона РПЛ «Оренбург» в гостях сыграет с «Ростовом».

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3512

      vladik12 1 час назад

      Ну да, в "Анжи" так же начиналось. "Все будет хорошо, нас заверили, временное явление" и т.д.

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