В «Оренбурге» есть долги по зарплате

Ну да, в "Анжи" так же начиналось. "Все будет хорошо, нас заверили, временное явление" и т.д.
У «Оренбурга» имеются долги по зарплатам сотрудникам клуба. Такую информацию подтвердил главный тренер Владимир Федотов.
– В прошлом сезоне в «Оренбурге» были проблемы с выплатами. Как сейчас обстоят дела? Нет долгов?
– Есть какая-то часть, но нас заверяют, что в ближайшее время все долги будут погашены. Это временное явление. В этом плане у нас солидный клуб. Никогда не было, чтобы кого-то обманывали.
- В прошлом сезоне РПЛ «Оренбургу» не хватило трех очков, чтобы попасть в Лигу Европы.
- Минувший сезон стал для оренбуржцев первым после выхода из ФНЛ.
- В первом туре нового сезона РПЛ «Оренбург» в гостях сыграет с «Ростовом».