В «Оренбурге» есть долги по зарплате

У «Оренбурга» имеются долги по зарплатам сотрудникам клуба. Такую информацию подтвердил главный тренер Владимир Федотов.

– В прошлом сезоне в «Оренбурге» были проблемы с выплатами. Как сейчас обстоят дела? Нет долгов?

– Есть какая-то часть, но нас заверяют, что в ближайшее время все долги будут погашены. Это временное явление. В этом плане у нас солидный клуб. Никогда не было, чтобы кого-то обманывали.