Полоз близок к возвращению из «Зенита» в «Ростов»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз летом может сменит клуб. Интерес к футболисту проявляет «Ростов», где форвард уже выступал.

«Дмитрий Полоз может перейти из «Зенита» в «Ростов». О трансфере могут объявить в ближайшие дни», – написал в телеграм-канале журналист Sport24 Максим Алланазаров.