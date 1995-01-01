Полоз близок к возвращению из «Зенита» в «Ростов»

Вся манера игры Полоза - под контратакующую игру. Ростов был идеальным местом для него. В топ клубе нужно еще и атаковать позиционно, чего он не умеет. Не зря в Локо не прижился
Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз летом может сменит клуб. Интерес к футболисту проявляет «Ростов», где форвард уже выступал.
«Дмитрий Полоз может перейти из «Зенита» в «Ростов». О трансфере могут объявить в ближайшие дни», – написал в телеграм-канале журналист Sport24 Максим Алланазаров.
- Минувший сезон Полоз провел на правах аренды в «Рубине» (27 матчей в РПЛ, пять голов).
- За «Ростов» игрок выступал с 2012 по 2017 год (127 матчей в РПЛ, 22 гола).
- «Зенит» – действующий чемпион России.