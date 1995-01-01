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    Полоз близок к возвращению из «Зенита» в «Ростов»

    Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз летом может сменит клуб. Интерес к футболисту проявляет «Ростов», где форвард уже выступал.

    «Дмитрий Полоз может перейти из «Зенита» в «Ростов». О трансфере могут объявить в ближайшие дни», – написал в телеграм-канале журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    • Минувший сезон Полоз провел на правах аренды в «Рубине» (27 матчей в РПЛ, пять голов).
    • За «Ростов» игрок выступал с 2012 по 2017 год (127 матчей в РПЛ, 22 гола).
    • «Зенит» – действующий чемпион России.

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +399

      УхоГорлоНос 32 минуты назад

      Вся манера игры Полоза - под контратакующую игру. Ростов был идеальным местом для него. В топ клубе нужно еще и атаковать позиционно, чего он не умеет. Не зря в Локо не прижился

      2
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      Рейтинг: +132

      GSmall 43 минуты назад

      Ничего не показал,хотя в Ростове был не плох

      0
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      Рейтинг: +3506

      Lester84 43 минуты назад

      Возвращение блудного попугая. Как оказалось, топ-клуб он не тянет, а для Ростова - в самый раз. Получше того же Шомуродова будет.

      0
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      Рейтинг: +550

      ZAITZEFF2011 59 минут назад

      Очень слабый игрок , как и многие в нашем чемпионате.

      4
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    • ...
      Рейтинг: -179

      diamondfan 1 час назад

      Все правильно, не нужен он Зениту!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6774

      Serjoga > diamondfan 1 час назад

      А нужен ли он Ростову?

      3
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