Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Украина выиграла молодежный чемпионат мира 

    Сборная Украины выиграла чемпионат мира (U-20), обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1.

    Чемпионат мира U-20. Финал

    Украина – Южная Корея – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ли Кан Ли (с пенальти), 5; 1:1 – Супряга, 34; 2:1 – Супряга, 52; 3:1 – Цитаишвили, 89.

    Украина: Лунин, Сафронов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Хахлев (Чех, 57), Корниенко, Дришлюк, Цитаишвили, Булеца (Кащук, 88), Супряга (Сикан, 62).

    Южная Корея: Ли Кван Ен, Cэ Юн (Ву Санг, 46), Ли Чжэ Ик, Хван Тэ Хен, Юн (Кью Хюк, 80), Ким Чжун Мин, Хюн Ву, Ли Кан Ин, Чжи Сол, Чжо Ен Ук (Чжон Се Чжин, 63), О Се Хун.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:10
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4422

      BRO_football 15 минут назад

      Молодцы, украинцы. За будущее украинского футбола не страшно. Всё у них будет хорошо.
      А сейчас ватники по российскому ТВ волосы на голове рвут от злости. Эх, раньше по нашему ТВ порадовались за братьев славян, а сейчас в лучшем случае замолчат, а в худшем будут поливать грязью, будто бы украинцы кого-то подкупили или приняли допинг.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30023

      portero > BRO_football 4 минуты назад

      зомбоящики смотреть опасно для здоровья, в любой стране... лучше из противоположных источников инфу получить и делать уже свои выводы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +340

      _MATRIX_ > BRO_football 3 минуты назад

      Убейся о стену, п.и.д.р.и.л.а. Какого .хе.ра ты, чмо хохло-скачущее, забыл на "ватниковском сайте"? А ну пшёл на йух скакать дальше!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +573

      juvseriy 17 минут назад

      Молодцы!! Чех реинкарнировался?)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      GSmall 22 минуты назад

      Супряга хорош.В живую наблюдал за ним,очень понравился.Мощный форвард

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2683

      Viper for CSKA 34 минуты назад

      Меня даже больше удивило участие Южной Кореи в финале. Ждём, похоже, когда нас и Северная Корея в уровне подготовки молодежи превзойдет. А украинцы - молодцы, в принципе у них всегда было множество талантов. Теперь главное - не расплескать, как наши юниорку. Удачи ребятам в будущей карьере!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Sedoi_Goblin 37 минут назад

      Лишь бы не пропали парни с футбольных горизонтов... Пример колывановских "дурачков"(он их так сам назвал после свистка) 2006 года налицо..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7240

      Cules2013 40 минут назад

      Фамилии-то какие звучные Конопля, Бескоровайный, Дришлюк, Сикан)
      Ребята молодцы. Ранее помню молодёжка выигрывала и ЧЕ тоже. В финале тогда англичан сделали.
      В известной мере политические события на Украине помогли футболу. Да, многие клубы разорились, ушли топ-игроки легионеры, но зато пошла дикая ставка на свою молодёжь, что в клубах, что в сборных + из тени вышли мелки команды, почти на 100% состоящие из своих воспитанников, которые ранее не могли конкурировать с другими из-за более низкого бюджета. А теперь те клубы обнищали, и стало место вакантным.
      + вся эта тема с патриотизмом заряжает игроков на борьбу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1279

      zritelx > Cules2013 36 минут назад

      Подожди , а что Шахтер и Динамо киевское обнищали - они в европейском рейтинге в устойчивых середниках и по игре с результатами и по финансовой составляющей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      Вот оно чё Михалыч 41 минуту назад

      Красавчики ! Слава Украине ! Казахстану слава !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3302

      ЮНик 46 минут назад

      Трудно даже себе представить, какие оглушительные и восторженные вопли счастья неслись бы сейчас на всех телеканалах России, если чемпионами мира стал бы наш молодняк. А могут? "Нет... Это фантастика, сынок..."

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      dovakin 51 минуту назад

      Молодцы!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3517

      Lester84 52 минуты назад

      Молодцы!!!

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71705
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru