Украина выиграла молодежный чемпионат мира 

Сборная Украины выиграла чемпионат мира (U-20), обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1.

Чемпионат мира U-20. Финал

Украина – Южная Корея – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ли Кан Ли (с пенальти), 5; 1:1 – Супряга, 34; 2:1 – Супряга, 52; 3:1 – Цитаишвили, 89.

Украина: Лунин, Сафронов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Хахлев (Чех, 57), Корниенко, Дришлюк, Цитаишвили, Булеца (Кащук, 88), Супряга (Сикан, 62).

Южная Корея: Ли Кван Ен, Cэ Юн (Ву Санг, 46), Ли Чжэ Ик, Хван Тэ Хен, Юн (Кью Хюк, 80), Ким Чжун Мин, Хюн Ву, Ли Кан Ин, Чжи Сол, Чжо Ен Ук (Чжон Се Чжин, 63), О Се Хун.