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    Отбор Евро-2020. Россия забила девять голов Сан-Марино, у Дзюбы покер

    Россия разгромила Сан-Марино в матче 3-го тура квалификации Евро-2020 со счетом 9:0. Четыре гола забил форвард Артем Дзюба, два – Федор Смолов.

    Россияне набрали шесть очков и поднялись на первое место в группе. Бельгия с тем же количеством очков идет второй, у нее есть игра в запасе.. Сан-Марино без набранных очков идет последним.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 3-й тур

    Россия – Сан-Марино – 9:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Чеволи (в свои ворота), 25; 2:0 – Дзюба (с пенальти), 31; 3:0 – Кудряшов, 36; 4:0 – Антон Миранчук, 41; 5:0 – Дзюба, 74; 6:0 – Дзюба, 76; 7:0 – Смолов, 77; 8:0 – Смолов, 83; 9:0 – Дзюба, 88.

    Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин (Баринов, 73), Ан. Миранчук (Смолов, 60), Ал. Миранчук (Ионов, 60), Головин, Дзюба.

    Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (Сенсони, 51), Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Баттистини, Грандони, Чеволи, Ринальди (Томассини, 56), Голинуччи (Лунадей, 64), Э. Голинуччи.

    Нереализованный пенальти: Дзюба, 76 – нет.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии50
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      Рейтинг: +796

      Derzkiy1 10 минут назад

      Если это бревно 4 смог таких забить ( любой бы смог минимум 4 забить при его возможности ) лучший игрок РПЛ гораздо больше бы забил

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      Рейтинг: +987

      Вот оно чё Михалыч 16 минут назад

      В заголовке --" Россия забила девять голов Сан-Марино".В тексте --"Россия разгромила Сан-Марино в матче 3-го тура квалификации Евро-2020 со счетом 8:0. "------Бомбардье вы там слышали о такой профессии - корректор ? Он вам точно нужен.

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      Рейтинг: +2075

      mutabor0992 > Вот оно чё Михалыч 12 минут назад

      Им не корректор,а коллектор нужОн!)))

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      Рейтинг: +987

      Вот оно чё Михалыч > mutabor0992 6 минут назад

      Вот оно чо Мухаморыч, вот оно чо. ))) Щас Казахстан играет с Бельгией...Будем посмотреть.)

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      Рейтинг: +2075

      mutabor0992 > Вот оно чё Михалыч 2 минуты назад

      И чито там смотреть?Сейчас формула 1 закончится,я лучше Германию посмотрю или Италию с Грецией...

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      Рейтинг: +75

      Константинн 17 минут назад

      Была не игра, а рекламная акция Дзюбы (что бы загнать дерево по-дороже). Во втором тайме спокойно можно оттачивать комбинации которые наигрывались на тренеровках (в чем я очень сомневаюсь) счет и соперник позволяли, дак нет Черчесов убрал с поля игроков которые притеняли Дзюбу и продолжили по сценарию.

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      Рейтинг: +423

      Киркинитидец 20 минут назад

      у внука именины! побоеще не смотрел... счас опять нажрусь!

      0
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      Рейтинг: +423

      Киркинитидец 23 минуты назад

      трепещите киприоты...

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      Рейтинг: +628

      латунный сепаратист 28 минут назад

      договорняк .где комисия

      0
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      Рейтинг: +4467

      батог 30 минут назад

      Сборная с победой !!!! Ноги почти у всех корявые. По моментам должно быть 22-0 !

      5
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      Рейтинг: +4085

      Старикан 31 минуту назад

      Матч совсем не показательный...а собственно кто сомневался в победе?

      2
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      Рейтинг: +423

      Киркинитидец > Старикан 25 минут назад

      я!

      1
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      Рейтинг: +2075

      mutabor0992 32 минуты назад

      Началось...УрЯЯЯ!УрЯЯЯ!На брюках дыра...(Старуха Шапокляк).Ну обыграли.Ну очень крупно.А что разве были другие варианты?А автор статьи дятел.А дЗюба -полуПокер!!!

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      Рейтинг: +3131

      nik55 33 минуты назад

      выиграли у дворовой команды----а радости полные штаны

      6
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      Рейтинг: +2355

      Gek Dement > nik55 18 минут назад

      Ну сходи в траур тогда обрядись и волосы пеплом посыпь, чё.

      1
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      Рейтинг: +2075

      mutabor0992 > Gek Dement 13 минут назад

      А в чем nik55 не прав?Обоснуй!

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      Рейтинг: +2355

      Gek Dement > mutabor0992 8 минут назад

      Ну я не знаю как у форумных нытиков, а у нормальных людей победа в матче с очень крупным счётом предполагает позитив или радость. Вне зависимости от уровня соперника. А если лично вы двое жизнью сильно обижены то я вам глубоко сочувствую.

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