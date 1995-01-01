Отбор Евро-2020. Россия забила девять голов Сан-Марино, у Дзюбы покер

Россия разгромила Сан-Марино в матче 3-го тура квалификации Евро-2020 со счетом 9:0. Четыре гола забил форвард Артем Дзюба, два – Федор Смолов.

Россияне набрали шесть очков и поднялись на первое место в группе. Бельгия с тем же количеством очков идет второй, у нее есть игра в запасе.. Сан-Марино без набранных очков идет последним.

Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 3-й тур

Россия – Сан-Марино – 9:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Чеволи (в свои ворота), 25; 2:0 – Дзюба (с пенальти), 31; 3:0 – Кудряшов, 36; 4:0 – Антон Миранчук, 41; 5:0 – Дзюба, 74; 6:0 – Дзюба, 76; 7:0 – Смолов, 77; 8:0 – Смолов, 83; 9:0 – Дзюба, 88.

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин (Баринов, 73), Ан. Миранчук (Смолов, 60), Ал. Миранчук (Ионов, 60), Головин, Дзюба.

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (Сенсони, 51), Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Баттистини, Грандони, Чеволи, Ринальди (Томассини, 56), Голинуччи (Лунадей, 64), Э. Голинуччи.

Нереализованный пенальти: Дзюба, 76 – нет.

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