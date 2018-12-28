«Черноморец» – об отстранении тренера и трех игроков от футбола: «Это цирк!»

Ранее КДК РФС отстранил главного тренера новороссийского «Черноморца» Хазрета Дышекова и трех игроков команды от футбола. Они обвиняются в сдаче матча зоны «Юг» ПФЛ против «Чайки».

Решение прокомментировал спортивный директор новороссийцев, бывший игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут: «Это цирк!».

«Черноморец» по итогам сезона в зоне «Юг» занял четвертое место.

«Чайка» в следующем сезоне выступит в ФНЛ.

Последствием договорного матча станет создание новой структуры внутри РФС.

Игроки «Черноморца» сдали матч в ПФЛ. Есть первые дисквалификации, факты и аудиозапись