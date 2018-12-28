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    «Черноморец» – об отстранении тренера и трех игроков от футбола: «Это цирк!»

    Ранее КДК РФС отстранил главного тренера новороссийского «Черноморца» Хазрета Дышекова и трех игроков команды от футбола. Они обвиняются в сдаче матча зоны «Юг» ПФЛ против «Чайки».

    Решение прокомментировал спортивный директор новороссийцев, бывший игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут: «Это цирк!».

    • «Черноморец» по итогам сезона в зоне «Юг» занял четвертое место.
    • «Чайка» в следующем сезоне выступит в ФНЛ.
    • Последствием договорного матча станет создание новой структуры внутри РФС.

    Игроки «Черноморца» сдали матч в ПФЛ. Есть первые дисквалификации, факты и аудиозапись

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +615

      латунный сепаратист 18 минут назад

      скажи спасибо соседям кубаноидам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      GSmall 38 минут назад

      Бывший игрок Боруссии?Это как связано с темой? Ослы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3506

      vladik12 > GSmall 29 минут назад

      Ты двинутый. Вызови психовоз.

      0
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      Рейтинг: +1293

      erma 41 минуту назад

      Ребятки, все сто связано с Череоморцем в последние годы это цирк

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