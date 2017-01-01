Президент РФС анонсировал создание службы по профилактике и мониторингу договорных матчей

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что вскоре появится структура, которая будет заниматься профилактикой и мониторингом договорных матчей.

В пятницу контрольно-дисциплинарный комитет РФС огласил вердикт по разбирательству касательно матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне «Юг» между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1), который оказался договорным.

Решено на три года отстранить троих игроков «Черноморца» и на один год тренер команды. Также РФС на год запретил гендиректору «Урожая» Дмитрию Градиленко осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

«Мы удовлетворены решением КДК, который проанализировал ситуацию, но наше расследование еще не закончено. РФС продолжит изучать факты об этом матче и собирать доказательства вины в отношении лиц, также причастных к случившемуся. Насколько я знаю, продолжается проверка и по линии МВД.

Мы видим, что ФИФА и УЕФА ведут непримиримую борьбу с попытками влиять на результат. РФС разделяет их принципы, у нас нулевая терпимость к любым манипуляциям в спорте. Честная игра требует смелости и характера, вызывает уважение, а обман, как сказано в кодексе честной игры ФИФА, приносит только стыд. Футбол должен делать мир лучше. Я призываю всех в футбольном мире не соглашаться с нечестным поведением.

Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей», – сказал Дюков.

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