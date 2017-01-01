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    Президент РФС анонсировал создание службы по профилактике и мониторингу договорных матчей

    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что вскоре появится структура, которая будет заниматься профилактикой и мониторингом договорных матчей.

    В пятницу контрольно-дисциплинарный комитет РФС огласил вердикт по разбирательству касательно матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне «Юг» между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1), который оказался договорным.

    Решено на три года отстранить троих игроков «Черноморца» и на один год тренер команды. Также РФС на год запретил гендиректору «Урожая» Дмитрию Градиленко осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

    «Мы удовлетворены решением КДК, который проанализировал ситуацию, но наше расследование еще не закончено. РФС продолжит изучать факты об этом матче и собирать доказательства вины в отношении лиц, также причастных к случившемуся. Насколько я знаю, продолжается проверка и по линии МВД.

    Мы видим, что ФИФА и УЕФА ведут непримиримую борьбу с попытками влиять на результат. РФС разделяет их принципы, у нас нулевая терпимость к любым манипуляциям в спорте. Честная игра требует смелости и характера, вызывает уважение, а обман, как сказано в кодексе честной игры ФИФА, приносит только стыд. Футбол должен делать мир лучше. Я призываю всех в футбольном мире не соглашаться с нечестным поведением.

    Сейчас мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей», – сказал Дюков.

    Игроки «Черноморца» сдали матч в ПФЛ. Есть первые дисквалификации, факты и аудиозапись

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6297

      KLIM777 41 минуту назад

      почему только сейчас?

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      Рейтинг: +606

      латунный сепаратист 41 минуту назад

      градиленко дал денег и чтоб подстрахаватся через подставных решили купить трёх защитников но всё пошло не так

      0
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      Рейтинг: +606

      латунный сепаратист 49 минут назад

      градиленко подписал себе приговор .а два ляма предлагал также урожай чтоб подставить чайку.по чесном урожай не мог пройти в фнл

      0
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      Рейтинг: +6152

      ufos73 > латунный сепаратист 47 минут назад

      А Чайка подкупив защитников значит может? )) Там вообще кого то наказали за это?

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      Рейтинг: +606

      латунный сепаратист > ufos73 45 минут назад

      ты посмотри как урожай выигрывал .чайка что дураки они и так выграют без подкупа

      0
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      Рейтинг: +606

      латунный сепаратист > ufos73 44 минуты назад

      про чайку вобще нет разговора наказали кубаноидов

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      Рейтинг: +6152

      ufos73 1 час назад

      А Дюков не хочет передать сведения МВД, как в позапрошлом сезоне стимулировал команды соперников, своих соперников? Там и собирать ни чего не надо, сам же в этом и признавался...

      1
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      Рейтинг: +1176

      zritelx > ufos73 1 час назад

      Ведь все это может затронуть верхние эшелоны футбольных чиновников, никто под себя яму копать не будет, к сожалению в таких реалиях живет страна.

      2
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      Рейтинг: +6152

      ufos73 > zritelx 46 минут назад

      Да уж потом удивляются, откуда у нас Кокорины берутся...

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      Рейтинг: +6297

      KLIM777 > ufos73 40 минут назад

      без Дюкова команды играли так себе...а тут Дюков появился и появился стимул)) с головой дружи хоть в обед))

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