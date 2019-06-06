Мората: «Я провел очень плохое время в «Челси»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората признался, что испытывал трудности в «Челси».

В январе этого года испанец перешел из лондонского клуба в мадридский на правах аренды до конца сезона-2019/20.

«Я провел очень плохое время в Лондоне. В конце концов, я тренировался один. Я поговорил с Маурицио Сарри, и он сказал мне кое о чем, что, как я знал, не будет таким, как он сказал.

Я потерял уверенность в себе ранее. Я был очень расстроен мнением людей в Англии. Думаю, они застали меня в самом центре событий. Я не совсем чувствовал себя любимым или оцененным клубом или фанатами.

Я очень хорошо начал в «Челси», но травма, в конце концов, оставила меня в тупике. Как бы плохо не складывались обстоятельства, я все же забил 15 голов (за сезон) и выиграл Кубок Англии. Но я не попал на чемпиона мира, и для меня это было самым сложным, что могло случиться в жизни», – сказал Мората.