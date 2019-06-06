Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Мората: «Я провел очень плохое время в «Челси»

    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората признался, что испытывал трудности в «Челси».

    В январе этого года испанец перешел из лондонского клуба в мадридский на правах аренды до конца сезона-2019/20.

    «Я провел очень плохое время в Лондоне. В конце концов, я тренировался один. Я поговорил с Маурицио Сарри, и он сказал мне кое о чем, что, как я знал, не будет таким, как он сказал.

    Я потерял уверенность в себе ранее. Я был очень расстроен мнением людей в Англии. Думаю, они застали меня в самом центре событий. Я не совсем чувствовал себя любимым или оцененным клубом или фанатами.

    Я очень хорошо начал в «Челси», но травма, в конце концов, оставила меня в тупике. Как бы плохо не складывались обстоятельства, я все же забил 15 голов (за сезон) и выиграл Кубок Англии. Но я не попал на чемпиона мира, и для меня это было самым сложным, что могло случиться в жизни», – сказал Мората.

    • 26-летний футболист перешел в «Челси» из «Реала» летом 2017 года за 66 миллионов евро.
    • Форвард провел за лондонцев 72 матча, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Metro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      Ads84 21 минуту назад

      этот текст онлайн переводчик писал что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Александр52 54 минуты назад

      Честный парень этот Марата. Да, он проводил время, а не играл, сам и виноват. Он не понимает, что главное игра, вот Месси заколачивает, а Марат время проводит. Чего тогда пыхтеть и пенять. Вот если бы Абрамович ему бабки не отламывал от своего сердца, а тут и бабки и пресса и псевдо слава, а результат пшик. Месси ещё раз всем доказал в этом году, что главное это стабильность, преданность и статисика, а Марат лавку лакировал.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru