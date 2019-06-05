Главные новости дня. Эриксен сказал, что хочет в «Реал»; Буффон ушeл из «ПСЖ»

Инфантино переизбран президентом ФИФА до 2023 года.

Эриксен: «Реал» должен позвонить «Тоттенхэму» и сказать, что хочет меня. Пока он этого не сделал».

«Рубин» подтвердил уход Бердыева из клуба.

«Я провел в Мюнхене два незабываемых года». Хамес покинул «Баварию».

«Прощай и спасибо большое за все». «ПСЖ» объявил об уходе Буффона

Ван Дейк сообщил «Ливерпулю» о желании продлить контракт.

РПЛ признала медицинскую службу «Спартака» лучшей в лиге.

Болельщики «Краснодара» стали лучшими в прошедшем сезоне РПЛ.

Хорошо, что Бердыев ушeл из «Рубина». Он заслуживает большего