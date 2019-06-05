Главные новости дня. Эриксен сказал, что хочет в «Реал»; Буффон ушeл из «ПСЖ»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2019 21:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1237

      Karpathian 2 часа назад

      Крис звезду словил((( плохо..

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