Ван Дейк сообщил «Ливерпулю» о желании продлить контракт

По информации ESPN, центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк хочет подписать новое соглашение с клубом.
О своих намерениях продлить контракт 27-летний футболист уже сообщил руководству мерсисайдцев.
- Действующий договор голландца рассчитан до лета 2023 года.
- Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года, став самым дорогим защитником в мире.
- В минувшем сезоне он провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.