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    Ван Дейк сообщил «Ливерпулю» о желании продлить контракт

    По информации ESPN, центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк хочет подписать новое соглашение с клубом.

    О своих намерениях продлить контракт 27-летний футболист уже сообщил руководству мерсисайдцев.

    • Действующий договор голландца рассчитан до лета 2023 года.
    • Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года, став самым дорогим защитником в мире.
    • В минувшем сезоне он провел за клуб 50 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: ESPN

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