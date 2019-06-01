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    «Я провел в Мюнхене два незабываемых года». Хамес покинул «Баварию»

    «Бавария» на официальном сайте объявила об уходе из клуба полузащитника Хамеса Родригеса в связи с истечением срока аренды. 27-летний футболист перешел в мюнхенский клуб из «Реала» летом 2017 года.

    Колумбиец попросил «Баварию» не активировать опцию его выкупа, включенную в договор с мадридцами.

    «От имени ФК «Бавария» я хотел бы поблагодарить Хамеса за два успешных года в клубе. Мы дважды выиграли с ним чемпионский титул и Кубок Германии. Кроме того, с ним мы вышли в полуфинал Лига чемпионов.

    Хамес внес важный вклад во все эти успехи. Мы желаем Хамесу всего наилучшего в будущем», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

    «Я хотел бы сказать большое спасибо клубу и всем болельщикам, которые всегда оказывали нам огромную поддержку. Я провел два незабываемых года в Мюнхене, и я всегда чувствовал себя здесь как дома. У меня останутся прекрасные воспоминания. Я желаю «Баварии» всего наилучшего в будущем», – заявил Хамес.

    За два сезона полузащитник провел в составе «Баварии» 67 матчей,забил 15 голов, сделал 20 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +7143

      Cules2013 1 час назад

      Зидан пообещал место в старте?

      0
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      Рейтинг: +126

      JackBruce 3 часа назад

      Хороший футболист, но не суперзвезда.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2933

      ivan-football-fan > JackBruce 2 часа назад

      Суперзвезда, но...нехороший футболист)))+

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +834

      xColaz > ivan-football-fan 1 час назад

      Хорошая звезда, но не суперфутболист

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1119

      Fin035 > xColaz 1 час назад

      Обычный игрок.

      0
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      Рейтинг: +164

      Medved2468 > xColaz 1 час назад

      Отличный игрок и футболист что надо!))

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