«Я провел в Мюнхене два незабываемых года». Хамес покинул «Баварию»

«Бавария» на официальном сайте объявила об уходе из клуба полузащитника Хамеса Родригеса в связи с истечением срока аренды. 27-летний футболист перешел в мюнхенский клуб из «Реала» летом 2017 года.

Колумбиец попросил «Баварию» не активировать опцию его выкупа, включенную в договор с мадридцами.

«От имени ФК «Бавария» я хотел бы поблагодарить Хамеса за два успешных года в клубе. Мы дважды выиграли с ним чемпионский титул и Кубок Германии. Кроме того, с ним мы вышли в полуфинал Лига чемпионов.

Хамес внес важный вклад во все эти успехи. Мы желаем Хамесу всего наилучшего в будущем», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«Я хотел бы сказать большое спасибо клубу и всем болельщикам, которые всегда оказывали нам огромную поддержку. Я провел два незабываемых года в Мюнхене, и я всегда чувствовал себя здесь как дома. У меня останутся прекрасные воспоминания. Я желаю «Баварии» всего наилучшего в будущем», – заявил Хамес.

За два сезона полузащитник провел в составе «Баварии» 67 матчей,забил 15 голов, сделал 20 результативных передач.