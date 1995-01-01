Okko начал продажу подписок на трансляции матчей АПЛ

На сайте онлайн-платформы Okko уже можно приобрести подписку на трансляции матчей английской Премьер-лиги.

Стоимость подписки на месяц составляет 519 рублей.

Также есть специальное предложение, которым можно воспользоваться до 31 июля 2019 года – подписка на весь сезон за 2990 рублей. В нее входят прямые трансляции всех игр, записи и дополнительные материалы.

Матчи АПЛ на онлайн-платформе Okko будут транслироваться, начиная с сезона-2019/20. Ранее поединки показывал федеральный телеканал «Матч ТВ».