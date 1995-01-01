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    Okko начал продажу подписок на трансляции матчей АПЛ

    На сайте онлайн-платформы Okko уже можно приобрести подписку на трансляции матчей английской Премьер-лиги.

    Стоимость подписки на месяц составляет 519 рублей.

    Также есть специальное предложение, которым можно воспользоваться до 31 июля 2019 года – подписка на весь сезон за 2990 рублей. В нее входят прямые трансляции всех игр, записи и дополнительные материалы.

    Матчи АПЛ на онлайн-платформе Okko будут транслироваться, начиная с сезона-2019/20. Ранее поединки показывал федеральный телеканал «Матч ТВ».

    Источник: Сайт онлайн-платформы Okko

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5962

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну ло_хи купят, а прошаренные будут смотреть через sopcat или ace

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +396

      УхоГорлоНос 1 час назад

      Лучше бы сделали возможность покупать трансляцию конкретного матча

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6079

      KLIM777 > УхоГорлоНос 12 минут назад

      это тоже будет. Но, мы все можем смотреть бесплатно.

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