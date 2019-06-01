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    Семин прилетел на финал ЛЧ. Перед игрой он сфотографировался с Дацюком

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетит финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

    Российский специалист уже находится в Испании. В инстаграме он опубликовал совместную фотографию с бывшим хоккеистом петербургского СКА и сборной России Павлом Дацюком.

    «На фоне прекрасного Толедо перед финалом Лиги чемпионов», – подписал фото Семин.

    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    text

    Публикация от text (@seminup)

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    01.06.2019 15:49
    Комментарии19
    ...
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      Рейтинг: +1615

      Dellleone 18 часов назад

      Семин, никак к Салаху присматриваться.. .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1379

      koli4ka 19 часов назад

      на фото не интеллигенты,явно не...особенно,что в центре!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3856

      Агасфер 20 часов назад

      Студент Сёмин :Учиться никогда не поздно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -5275

      пьяныйхоровод 21 час назад

      Шпалыч - норм !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +925

      Фанат Рубина 21 час назад

      семину пора уже заканчивать с футболом и на ехать покупать домик на озере чтобы рыбу ловить..
      а не пол финалам лч ездить

      -1
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      ...
      Рейтинг: +266

      O-Z > Фанат Рубина 21 час назад

      Сёмин делает историю, так что едь лови свою рыбу сам.

      1
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      ...
      Рейтинг: +6620

      parevg > O-Z 20 часов назад

      Вот именно, их трое осталось профессионалов - Тарханов, Семин и Бердыев.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3856

      Агасфер > parevg 20 часов назад

      Бердый-точно профи! Но по разворовыванию бюджетов клубов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8676

      vladimir-7 > O-Z 20 часов назад

      Ты тоже ЕДЬ лови СВОЮ рыбу, раз школу пропускал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6620

      parevg > Агасфер 20 часов назад

      не в этом дело, только эти трое могут из набора игроков, сбелать боеспособную команду.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3856

      Агасфер > parevg 20 часов назад

      Как нынешний "Рубин"? Как совокупно дорогущий "Локо" с игроками Смолов и т.д.с зарплатой под 3 млн.евро?Как безработный Тарханов?Похоже,это уже "вовпомининия о прошлом"...

      0
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      ...
      Рейтинг: +6620

      parevg > Агасфер 20 часов назад

      Все верно, Рубин несмотря на долги. не вылетел как Анжи, Локо - кого Семину Штофельхаус купил, теми он и играет, А что Тарханов безработный. не его вина, с ним ни Уфа ни Крылья так плохо в стыках не выглядели.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +266

      O-Z > vladimir-7 20 часов назад

      Ты сам понял че сказал?! Научись выражать свои мысли по факту. Причем здесь школа и рыба? Ты сам закончил школу? Или диванный троль здесь?

      -2
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      Рейтинг: +8676

      vladimir-7 > O-Z 19 часов назад

      Для особо одаренных в русском языке, выделил
      крупным шрифтом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +266

      O-Z > vladimir-7 19 часов назад

      И к чему ты это написал не аргумент. Что ты хотел этим сказать?! То сообщение было написано не тебе, а ты чужое подбираешь. Но видимо твоё слабоумие этим пользуется.

      0
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      Рейтинг: +977

      Вот оно чё Михалыч > Агасфер 19 часов назад

      Объяснись...Обоснуй.

      0
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      Рейтинг: +8676

      vladimir-7 > O-Z 18 часов назад

      Ну тогда просто, объясни, что такое едь? И как отличить
      свою и чужую рыбу? Я тоже хочу ловить рыбу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +266

      O-Z > vladimir-7 17 часов назад

      Ты здесь учитель русского языка? Тогда аргумент ЕХАТЬ тоже не допустимо, что было указано в этой теме. Так что ты диванный троль или делать тебе не чего. ПОЕЗЖАЙ - КА НА...

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      AHTUNGBOL 22 часа назад

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