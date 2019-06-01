Семин прилетел на финал ЛЧ. Перед игрой он сфотографировался с Дацюком

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетит финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Российский специалист уже находится в Испании. В инстаграме он опубликовал совместную фотографию с бывшим хоккеистом петербургского СКА и сборной России Павлом Дацюком.

«На фоне прекрасного Толедо перед финалом Лиги чемпионов», – подписал фото Семин.

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.