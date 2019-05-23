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    Президент «Арсенала»: «Со стадионом в Туле к ЛЕ все будет в порядке. Ни в какие Химки ехать не придется»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о подготовке домашнего стадиона клуба к матчам Лиги Европы.

    «Со стадионом в Туле под Лигу Европы все будет в порядке – замечания есть, но они не очень значительные, мы их исправим, и все будет нормально.

    Ни в какие Химки ехать не придется, к нам приезжали из УЕФА, мы прошли лицензирование, так что все будет как положено», – сказал Аджоев.

    • «Арсенал» получил право выступать в квалификации ЛЕ после поражения «Урала» в финале Кубка России.
    • Это первый в истории тульского клуба выход в еврокубки.

    «Арсенал» попал в еврокубки, его игроки – в сборную. На это отдали всего 200 тысяч долларов

    Источник: «Чемпионат»

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    23.05.2019 22:54
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