Президент «Арсенала»: «Со стадионом в Туле к ЛЕ все будет в порядке. Ни в какие Химки ехать не придется»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев высказался о подготовке домашнего стадиона клуба к матчам Лиги Европы.

«Со стадионом в Туле под Лигу Европы все будет в порядке – замечания есть, но они не очень значительные, мы их исправим, и все будет нормально.

Ни в какие Химки ехать не придется, к нам приезжали из УЕФА, мы прошли лицензирование, так что все будет как положено», – сказал Аджоев.

«Арсенал» получил право выступать в квалификации ЛЕ после поражения «Урала» в финале Кубка России.

Это первый в истории тульского клуба выход в еврокубки.

«Арсенал» попал в еврокубки, его игроки – в сборную. На это отдали всего 200 тысяч долларов