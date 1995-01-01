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    «Ливерпуль» дважды принимал ««Барселону» на «Энфилде» в ЛЧ. Каталонцы выиграли оба матча

    Сегодня «Ливерпуль» сыграет дома с «Барселоной» в ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов.

    В истории главного европейского клубного турнира команды дважды играли на стадионе «Энфилд». Оба раза победу одержали каталонцы: в ноябре 2001 года в игре второго группового этапа (3:1) и в марте 2007-го в ответном матче 1/8 финала со счетом 1:0 [тогда дальше прошли мерсисайдцы за счет большего числа голов на чужом поле].

    Источник: Opta

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