Главные новости дня. «Зенит» может купить игрока «Фенербахче», Черышев выбыл до конца сезона

«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения и выпустил клип.

«Зенит» интересуется македонцем из «Фенербахче».

Аршавин не видит разницы между Семаком и ранним Моуринью.

Егоров считает, что Карасев должен был удалить Перейру в игре «Краснодар» – «Зенит».

РПЛ снова будет бороться с матом на трибунах.

Лидер ФНЛ сменил тренера – Григорян возглавил «Тамбов».

Черышев больше не сыграет в нынешнем сезоне.

Алисон установил лучший показатель за последние 10 лет в АПЛ по «сухим» матчам.

Мбаппе по скорости в игре с «Монако» опередил показатель Болта на стометровке.

Роналду пытается помочь «Ювентусу» приобрести Фелиша из «Бенфики».

Лидер ФНЛ неожиданно меняет тренера. Теперь в «Тамбове» будет Григорян