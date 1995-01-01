Главные новости дня. «Зенит» может купить игрока «Фенербахче», Черышев выбыл до конца сезона

«Спартак» поздравил Карреру с днем рождения и выпустил клип.
«Зенит» интересуется македонцем из «Фенербахче».
Аршавин не видит разницы между Семаком и ранним Моуринью.
Егоров считает, что Карасев должен был удалить Перейру в игре «Краснодар» – «Зенит».
РПЛ снова будет бороться с матом на трибунах.
Лидер ФНЛ сменил тренера – Григорян возглавил «Тамбов».
Черышев больше не сыграет в нынешнем сезоне.
Алисон установил лучший показатель за последние 10 лет в АПЛ по «сухим» матчам.
Мбаппе по скорости в игре с «Монако» опередил показатель Болта на стометровке.
Роналду пытается помочь «Ювентусу» приобрести Фелиша из «Бенфики».
Лидер ФНЛ неожиданно меняет тренера. Теперь в «Тамбове» будет Григорян