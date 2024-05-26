Личка: «Матч с «Краснодаром» был для «Динамо» вопросом жизни и смерти»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Динамо» для чемпионства нужно было не проиграть.

«Мне сейчас грустно. Но многие верили четыре-пять недель назад, что мы можем сейчас биться с «Краснодаром» за чемпионство. Те эмоции, которые дали болельщики и команда, очень приятны для меня. Но, к сожалению, не был сделан последний маленький шаг. Мы для того и играем в футбол, для таких игр, как с «Краснодаром».

Мы знали, что, если проиграем, закончим сезона на третьем месте. Это значит, что у нас ничего не получилось. Но это жизнь и это футбол. Это был вопрос жизни и смерти. Сегодня-завтра будем грустить. Но надо уважать нашу команду за результат в этом году», – сказал Личка.