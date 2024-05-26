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    • Личка: «Матч с «Краснодаром» был для «Динамо» вопросом жизни и смерти»

    Личка: «Матч с «Краснодаром» был для «Динамо» вопросом жизни и смерти»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

    • «Динамо» для чемпионства нужно было не проиграть.

    «Мне сейчас грустно. Но многие верили четыре-пять недель назад, что мы можем сейчас биться с «Краснодаром» за чемпионство. Те эмоции, которые дали болельщики и команда, очень приятны для меня. Но, к сожалению, не был сделан последний маленький шаг. Мы для того и играем в футбол, для таких игр, как с «Краснодаром».

    Мы знали, что, если проиграем, закончим сезона на третьем месте. Это значит, что у нас ничего не получилось. Но это жизнь и это футбол. Это был вопрос жизни и смерти. Сегодня-завтра будем грустить. Но надо уважать нашу команду за результат в этом году», – сказал Личка.

    • Чех после матча не исключил уход из «Динамо» летом.
    • «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:38
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    Комментарии (8)
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    shahor
    1716702559
    Да,такого благоприятного расклада у динамовцев теперь долго не будет.Если говорить начистоту-команде здорово фартило в последней трети чемпионата,да и конкуренты красную ковровую дорожку расстилали.И так провалиться,ничего,в сущности,не продемонстрировать в решающем матче.Сочувствую болельщикам Динамо.
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    timon2401
    1716703400
    Эх... Очень жаль что чуда не случилось..
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    Алексей З
    1716703492
    Этот текст уже выкладывали. Походу неделю одно и тоже обсуждать придётся. Это спорт , а не "жизнь или смерть ". Был обалденный шанс и вы так бездарно его профукали.
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    aldo conte
    1716703964
    Эти слова надо было говорить команде в раздевалке до выхода на поле.
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    DVOK68
    1716704341
    Футбол и везение,одно целое.Помимо мастерства и старания нужна Фортуна,а она женщина капризная) А тут ещё и это... — Что касается «Динамо», проклятие жены Севидова по-прежнему работает? — Хороший вопрос... Я же в 1979 году был в «Динамо», когда уволили Сан Саныча Севидова. Знаете, после такой развязки чемпионата уже и я начинаю верить в эту легенду... Казалось бы, все в твоих руках! Но не получилось. Надеюсь, в следующем сезоне «Динамо» все-таки снимет это проклятие. Из вью с Газиком.
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    Таврида
    1716705398
    Посмотрел обзор матча Краснодар - Динамо. Динамо - дно днищенское, сидели в обороне как мышь под веником. Личке надо написать книгу "Как все иметь и все ̶п̶р̶о̶е̶б̶а̶т̶ь̶ потерять"
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    Cleaner
    1716711738
    Что, Динамо больше нет? Ну Ржу ни могу!!!...)))
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