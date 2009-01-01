Мбаппе в матче с «Монако» разогнался до 38 км/ч. Это больше, чем средняя скорость Болта на 100-метровке

«ПСЖ» обыграл «Монако» со счетом 3:1 в матче 33-го тура Лиги 1.

Хет-триком в составе парижан отметился нападающий Килиан Мбаппе. В моменте с первым голом 20-летний футболист совершил рывок, во время которого развил скорость 38 километров в час.

Для сравнения, средняя скорость ямайского спринтера Усейна Болта, когда он устанавливал мировой рекорд на 100-метровке (9,58 секунды), равнялась 37,58 км/ч, а максимальная – 44,72 км/ч.

Рекордсменом АПЛ по максимальной скорости на поле является полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане: в прошлом сезоне он разогнался до 35,48 км/ч.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года.

В текущем сезоне форвард провел за парижан 40 матчей, забил 36 голов и сделал 17 результативных передач.

Контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.