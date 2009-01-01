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    Мбаппе в матче с «Монако» разогнался до 38 км/ч. Это больше, чем средняя скорость Болта на 100-метровке

    «ПСЖ» обыграл «Монако» со счетом 3:1 в матче 33-го тура Лиги 1.

    Хет-триком в составе парижан отметился нападающий Килиан Мбаппе. В моменте с первым голом 20-летний футболист совершил рывок, во время которого развил скорость 38 километров в час.

    Для сравнения, средняя скорость ямайского спринтера Усейна Болта, когда он устанавливал мировой рекорд на 100-метровке (9,58 секунды), равнялась 37,58 км/ч, а максимальная – 44,72 км/ч.

    Рекордсменом АПЛ по максимальной скорости на поле является полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане: в прошлом сезоне он разогнался до 35,48 км/ч.

    • Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в августе 2017 года.
    • В текущем сезоне форвард провел за парижан 40 матчей, забил 36 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +937

      Александр52 41 минуту назад

      А зачем эта скорость нужна, всё уже профукали, лишь бы Месси насолить, который сегодня продолжает работать на 3 фронта. Хочет догнать Месси по Золотой бутсе. Кстати, это сигнал для Лео, и нужно Месси включить все дополнительные ресурсы чтобы Эту Золотую Бутсу не отдать.

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      Рейтинг: +263

      dimmmka 45 минут назад

      Болту-болт

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      Рейтинг: +1339

      koli4ka 47 минут назад

      Извиняюсь спросить,а после такого рывка,без пинка,Килиана хоть уже поймали???

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