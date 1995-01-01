В «Тамбове» подтвердили назначение Григоряна. Команда лидирует в ФНЛ

Непонятное решение..это Реал Мадрид может увольнять тренера после выигранного чемпа)) Но могут быть подводные течения, интриги...
Скорее всего команду он лучше не сделает.. Начнутся склоки, обвинения всех вокруг, дебильные интервью..
Александр Григорян назначен на пост главного тренера «Тамбова». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
52-летний специалист сменил Марата Исхакова, который возглавлял команду с начала 2019 года.
«Тамбов» сменил главного тренера, теперь им является Александр Григорян. Соглашение с ним рассчитано до конца следующего сезона», – сказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
- После 32 туров «Тамбов» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, опережая «Сочи» на 4 очка.
- Последним местом работы Григоряна был женский клуб ЦСКА. Также он тренировал такие команды, как «Луч-Энергия», «СКА-Хабаровск» и «Анжи».
Лидер ФНЛ неожиданно меняет тренера. Теперь в «Тамбове» будет Григорян