В «Тамбове» подтвердили назначение Григоряна. Команда лидирует в ФНЛ

Александр Григорян назначен на пост главного тренера «Тамбова». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

52-летний специалист сменил Марата Исхакова, который возглавлял команду с начала 2019 года.

«Тамбов» сменил главного тренера, теперь им является Александр Григорян. Соглашение с ним рассчитано до конца следующего сезона», – сказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

После 32 туров «Тамбов» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, опережая «Сочи» на 4 очка.

Последним местом работы Григоряна был женский клуб ЦСКА. Также он тренировал такие команды, как «Луч-Энергия», «СКА-Хабаровск» и «Анжи».

Лидер ФНЛ неожиданно меняет тренера. Теперь в «Тамбове» будет Григорян