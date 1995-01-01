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    В «Тамбове» подтвердили назначение Григоряна. Команда лидирует в ФНЛ

    Александр Григорян назначен на пост главного тренера «Тамбова». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    52-летний специалист сменил Марата Исхакова, который возглавлял команду с начала 2019 года.

    «Тамбов» сменил главного тренера, теперь им является Александр Григорян. Соглашение с ним рассчитано до конца следующего сезона», – сказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

    • После 32 туров «Тамбов» лидирует в турнирной таблице ФНЛ, опережая «Сочи» на 4 очка.
    • Последним местом работы Григоряна был женский клуб ЦСКА. Также он тренировал такие команды, как «Луч-Энергия», «СКА-Хабаровск» и «Анжи».

    Лидер ФНЛ неожиданно меняет тренера. Теперь в «Тамбове» будет Григорян

    Источник: Официальный сайт «Тамбова»

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4938

      mihail200606 4 минуты назад

      Непонятное решение..это Реал Мадрид может увольнять тренера после выигранного чемпа)) Но могут быть подводные течения, интриги...
      Скорее всего команду он лучше не сделает.. Начнутся склоки, обвинения всех вокруг, дебильные интервью..

      0
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      Рейтинг: +861

      FRZZ 11 минут назад

      Очень тупое решение, на какой черт этот клоун им, или хотят вернуться побыстрее назад в ФНЛ?

      0
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      Рейтинг: +24

      vingor 15 минут назад

      Да уж. Смысла в Григорян не вижу с его то рнпутацией. Выгонят после 1 круга...

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      Рейтинг: +452

      spam2009 17 минут назад

      по ходу надо срочно слить, или бабла распилить

      1
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      Рейтинг: +9012

      slavutiq70 18 минут назад

      Интересная логика,команда впервые выходит в элиту нашего футбола,,,они берут и убирают тренера который их уже практически вывел,,,,Что решили слиться и не выходить??? так раньше надо было это делать и нет заметно,,,,,

      2
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      Рейтинг: +6300

      parevg > slavutiq70 14 минут назад

      А может им просто скучно стало, а Григорян такие оригинальные интервью дает...

      1
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      Рейтинг: +6300

      parevg 24 минуты назад

      Команда лидирует, какой смысл менять тренера?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10245

      bset 34 минуты назад

      Подсчитали деньжата и поняли, что не потянут в РПЛ. Григорян лучший кандидат, чтобы в сжатые сроки стать кандидатом на попадание в ПФЛ. Ну на крайней случай клуб переквалифицируется на женский футбол или уедет в Чемпионат Армении.

      3
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      Рейтинг: +1381

      giluxa1963 40 минут назад

      зачем менять шило на мыло

      0
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      Рейтинг: +263

      dimmmka 47 минут назад

      Где логика? Ах да... Это Россия!

      2
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      Рейтинг: +1235

      Бабушка Зильзиля > dimmmka 43 минуты назад

      Никакой! Просто интересно))

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