Роналду помогает «Ювентусу» в трансфере Фелиша. Он считает игрока «Бенфики» своим наследником

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оказывает помощь клубу в вопросе приобретения полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.

Форвард туринцев дал свое согласие на переход 19-летнего футболиста, так как считает его своим наследником. Фелиш ранее заявлял, что хотел бы сыграть в одной команде с Роналду.

Интересы футболистов представляет один агент – Жорже Мендеш. Это может сработать на руку «Ювентусу», который надеется сбить цену на хавбека.