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    Роналду помогает «Ювентусу» в трансфере Фелиша. Он считает игрока «Бенфики» своим наследником

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оказывает помощь клубу в вопросе приобретения полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.

    Форвард туринцев дал свое согласие на переход 19-летнего футболиста, так как считает его своим наследником. Фелиш ранее заявлял, что хотел бы сыграть в одной команде с Роналду.

    Интересы футболистов представляет один агент – Жорже Мендеш. Это может сработать на руку «Ювентусу», который надеется сбить цену на хавбека.

    • Отступные за Фелиша составляют 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что эту сумму готов заплатить «Манчестер Сити».
    • В этом сезоне полузащитник провел за «Бенфику» 38 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: A Bola

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      DeStar 3 минуты назад

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