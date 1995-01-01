Роналду помогает «Ювентусу» в трансфере Фелиша. Он считает игрока «Бенфики» своим наследником

нихрена себе цены
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оказывает помощь клубу в вопросе приобретения полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.
Форвард туринцев дал свое согласие на переход 19-летнего футболиста, так как считает его своим наследником. Фелиш ранее заявлял, что хотел бы сыграть в одной команде с Роналду.
Интересы футболистов представляет один агент – Жорже Мендеш. Это может сработать на руку «Ювентусу», который надеется сбить цену на хавбека.
- Отступные за Фелиша составляют 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что эту сумму готов заплатить «Манчестер Сити».
- В этом сезоне полузащитник провел за «Бенфику» 38 матчей, забил 16 голов и сделал девять результативных передач.