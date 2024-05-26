Смолов ответил, нужно ли Сафонову переходить в «ПСЖ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал готовящийся трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Сафонов готов к Европе?

– Максимально положительно отнесся, узнал новость от своего агента. Я офигел, сказал то же самое Матвею. Не понимаю людей, которые говорят ему не ехать. Не стоит размышлять, готов он или нет.

Если предложение устраивает всех, надо переходить. Карьера одна, будешь внукам рассказывать об игре за «ПСЖ». О чем тут вообще разговаривать?