Аршавин: «Вы восхищаетесь Нагельсманом, Моуринью, Виллаш-Боашем, а чем Семак отличается от них?»

для начала пусть Семак сезон удачно завершит, фактически первый.
у него пока мало что получается, второй сезон покажет на что он способен , если конечно оставят.
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил уровень главного тренера питерской команды Сергея Семака.
– Вы всегда поддерживали Сергея Семака как главного тренера «Зенита». В этом сезоне мнение не поменялось?
– Нет, не поменялось.
– Считаете его достаточно молодым тренером, но при этом уже высокого уровня?
– Нормально уровня. Я не пойму, а в Германии, когда 30-летние работают, то ничего. И вы же восхищаетесь Нагельсманом, еще кем-то, Моуринью, который тоже начал рано, Боашу вы тут ковровую дорожку расстилали. А чем Семак отличается от них? Ничем.
– Виллаш-Боашу не нужно было расстилать ковровую дорожку?
– Я не знаю, а какие у него результаты в «Зените»? Ну, чемпионство, правда, выиграл, но… Я не вижу, чем Семак отличается от него.
- 43-летний Семак возглавил «Зенит» 29 мая 2018 года.
- Сине-бело-голубые по итогам 24 туров лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.