Аршавин: «Вы восхищаетесь Нагельсманом, Моуринью, Виллаш-Боашем, а чем Семак отличается от них?»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил уровень главного тренера питерской команды Сергея Семака.

– Вы всегда поддерживали Сергея Семака как главного тренера «Зенита». В этом сезоне мнение не поменялось?

– Нет, не поменялось.

– Считаете его достаточно молодым тренером, но при этом уже высокого уровня?

– Нормально уровня. Я не пойму, а в Германии, когда 30-летние работают, то ничего. И вы же восхищаетесь Нагельсманом, еще кем-то, Моуринью, который тоже начал рано, Боашу вы тут ковровую дорожку расстилали. А чем Семак отличается от них? Ничем.

– Виллаш-Боашу не нужно было расстилать ковровую дорожку?

– Я не знаю, а какие у него результаты в «Зените»? Ну, чемпионство, правда, выиграл, но… Я не вижу, чем Семак отличается от него.