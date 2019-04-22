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    Аршавин: «Вы восхищаетесь Нагельсманом, Моуринью, Виллаш-Боашем, а чем Семак отличается от них?»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил уровень главного тренера питерской команды Сергея Семака.

    – Вы всегда поддерживали Сергея Семака как главного тренера «Зенита». В этом сезоне мнение не поменялось?

    – Нет, не поменялось.

    – Считаете его достаточно молодым тренером, но при этом уже высокого уровня?

    – Нормально уровня. Я не пойму, а в Германии, когда 30-летние работают, то ничего. И вы же восхищаетесь Нагельсманом, еще кем-то, Моуринью, который тоже начал рано, Боашу вы тут ковровую дорожку расстилали. А чем Семак отличается от них? Ничем.

    – Виллаш-Боашу не нужно было расстилать ковровую дорожку?

    – Я не знаю, а какие у него результаты в «Зените»? Ну, чемпионство, правда, выиграл, но… Я не вижу, чем Семак отличается от него.

    • 43-летний Семак возглавил «Зенит» 29 мая 2018 года.
    • Сине-бело-голубые по итогам 24 туров лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:22
    Комментарии35
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      Рейтинг: +346

      Иван_Невский 6 минут назад

      для начала пусть Семак сезон удачно завершит, фактически первый.
      у него пока мало что получается, второй сезон покажет на что он способен , если конечно оставят.

      0
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      Рейтинг: +22778

      portero 17 минут назад

      через три тура увидим что получится у Семака

      1
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      Рейтинг: +3131

      ЮНик 19 минут назад

      Моуринью к сорока годам, будучи тренером приводил "Порту" к завоеванию Кубка УЕФА и Кубка европейских чемпионов( ныне Лига Чемпионов), и хучу туеву внутренних португальских золотых и кубковых титулов. Чего добился к сорока трем годам Семак? Аршавин ведь тоже почти ничем не отличается от Месси, даже выше на 2 см. Но в футбольном мастерстве у них пропасть такая же как между Семаком и Моуринью. Да и умом Андрюха не очень, судя даже по подобному сравнению.

      1
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      Рейтинг: +3188

      Агасфер > ЮНик 17 минут назад

      Да и вы не блещете,коль так прямолинейны и не можете вникнуть в смысл сказанного.Не поклонник Семака-тренера ,Аршавина и миллеровского "Зенита".

      1
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      Рейтинг: +1077

      richi 29 минут назад

      Моуринье выигрывал в качестве тренера чемпионаты всех стран, где тренеровал: Португалии, Италии, Испании и Англии. Два раза брал Лигу чемпионов, причем с Порту стал самым молодым тренером в истории, выигравшим ЛЧ. А так, да, от Семака ни чем не отличается: голова, две руки, две ноги.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3188

      Агасфер > richi 20 минут назад

      Так пусть приезжает в Россию, и провалится!Сто процентов!

      1
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      Рейтинг: +206

      Борат 37 минут назад

      Боаш выиграл чемпионство с сильнейшим составом Зенита -
      Халк, Витсель, Данни, Гарай и т.д.

      3
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      Рейтинг: +1073

      ухоженный крокодил > Борат 7 минут назад

      Говно назойливое ты прав, то был сильный состав.

      0
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      Рейтинг: +1493

      neveldomha 45 минут назад

      Если в течение 3-х ближайших матчей он покажет такой же футбол как и с Краснодаром, то почти ни чем.

      2
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      ...
      Рейтинг: +22778

      portero > neveldomha 35 минут назад

      если каждая третья игра была бы такая ,уже было бы отлично, а тут сам Семак уже игры с Динамо боится ???? значит плохо командой рулит

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2759

      polt 51 минуту назад

      На данный момент Семак ничего не добился, а что у него получится в будущем большой вопрос.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22778

      portero > polt 40 минут назад

      с другой стороны он еще и сезон не завершил.
      в ЛЕ конечно обделался, но есть шанс в чемпионате взять 1 место.

      1
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      Рейтинг: +963

      zritelx > polt 36 минут назад

      Очень большой , и к сожалению многие знают на него ответ, пока нельзя говорить.

      0
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      Рейтинг: +853

      FRZZ 52 минуты назад

      Выиграл одну игру, и все, все начали хвалить Семака.

      2
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      Рейтинг: +3188

      Агасфер > FRZZ 19 минут назад

      Он не "выиграл одну игру",а завоевал звание чемпион России.Уже фактически.

      1
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      Рейтинг: +22778

      portero > FRZZ 19 минут назад

      выиграли больше на эмоциях , а не за счет гения тренера.

      1
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      Рейтинг: +346

      Иван_Невский > Агасфер 1 минуту назад

      пока не завоевал, к игре с ЦСКА может быть.
      жду когда будет , а то всякое случается.

      0
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      Рейтинг: +16904

      Боцман59rus 59 минут назад

      Синдром Матч ТВ у Андрюшеньки.)))

      2
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      Рейтинг: +1069

      Axe111 1 час назад

      Ещё бы черчесова упомянул

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