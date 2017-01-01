Fotospor: «Зенит» нацелился на хавбека «Фенербахче» Эльмаса

«Зенит» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Фенербахче» Эльйифа Эльмаса, сообщает Fotospor.

По информации источника, питерский клуб переключил внимание на 19-летнего македонца в виду отказа от трансфера хавбека «Реала» Матео Ковачича из-за его высокой стоимости.

Также на Эльмаса претендуют «Интер», «Лацио», «Фиорентина» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне игрок провел 36 матчей в составе «Фенербахче» и забил два гола.