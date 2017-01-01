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    Fotospor: «Зенит» нацелился на хавбека «Фенербахче» Эльмаса

    «Зенит» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Фенербахче» Эльйифа Эльмаса, сообщает Fotospor.

    По информации источника, питерский клуб переключил внимание на 19-летнего македонца в виду отказа от трансфера хавбека «Реала» Матео Ковачича из-за его высокой стоимости.

    Также на Эльмаса претендуют «Интер», «Лацио», «Фиорентина» и «Тоттенхэм».

    В текущем сезоне игрок провел 36 матчей в составе «Фенербахче» и забил два гола.

    Источник: Fotospor

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4286

      prezent2017 8 минут назад

      Этого тоже не брать, своих до кера. Поправятся Шатов, Кузяев, Ерохин, их куда?

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