Fotospor: «Зенит» нацелился на хавбека «Фенербахче» Эльмаса

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«Зенит» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Фенербахче» Эльйифа Эльмаса, сообщает Fotospor.
По информации источника, питерский клуб переключил внимание на 19-летнего македонца в виду отказа от трансфера хавбека «Реала» Матео Ковачича из-за его высокой стоимости.
Также на Эльмаса претендуют «Интер», «Лацио», «Фиорентина» и «Тоттенхэм».
В текущем сезоне игрок провел 36 матчей в составе «Фенербахче» и забил два гола.