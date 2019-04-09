Кейн получил травму в матче с «Манчестер Сити». Форварда заменил Моура

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму во втором тайме первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Вместо форварда на 58 минуте вышел Лукас Моура.
О характере повреждения станет известно позднее. Ближайший соперник «Тоттенхэма» – «Хаддерсфилд», который потерял шансы на сохранение места в АПЛ.
- Кейн в текущем сезоне АПЛ провел 27 матчей, забил 17 голов, сделал четыре результативные передачи.
- Форвард идет пятым в списке бомбардиров АПЛ текущего сезона.
- Рыночная стоимость Кейна – 150 миллионов евро.