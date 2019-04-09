Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Кейн получил травму в матче с «Манчестер Сити». Форварда заменил Моура

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму во втором тайме первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Вместо форварда на 58 минуте вышел Лукас Моура.

    О характере повреждения станет известно позднее. Ближайший соперник «Тоттенхэма» – «Хаддерсфилд», который потерял шансы на сохранение места в АПЛ.

    • Кейн в текущем сезоне АПЛ провел 27 матчей, забил 17 голов, сделал четыре результативные передачи.
    • Форвард идет пятым в списке бомбардиров АПЛ текущего сезона.
    • Рыночная стоимость Кейна – 150 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2019 23:32
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77082
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67242
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru