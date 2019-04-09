Кейн получил травму в матче с «Манчестер Сити». Форварда заменил Моура

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн получил травму во втором тайме первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Вместо форварда на 58 минуте вышел Лукас Моура.

О характере повреждения станет известно позднее. Ближайший соперник «Тоттенхэма» – «Хаддерсфилд», который потерял шансы на сохранение места в АПЛ.