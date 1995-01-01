Отбор ЧЕ-2020. Англия крупно победила Черногорию, Болгария с Поповым и Заневым обменялась голами с Косово

Состоялись матчи второго тура отбора Евро-2020 в группе А. Сборная Болгарии не справилась со сборной Косово. В основе у гостей вышел Ивелин Попов, а на замену по ходу игры вышел Петар Занев.

Сборная Англии в гостях разгромила черногорцев. Дублем отметился Росс Баркли.

Отбор ЧЕ-2020. Группа А. 2-й тур

Косово – Болгария – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Божинов, 39; 1:1 – Дзанелли, 61.

Черногория – Англия – 1:5 (1:2)

Голы: 1:0 – Вешович, 17; 1:1 – Кин, 30; 1:2 – Баркли, 39; 1:3 – Баркли, 59; 1:4 – Кейн, 71; 1:5 – Стерлинг, 81.

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