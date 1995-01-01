Головин удален в концовке матча с Бельгией, он пропустит игру с Казахстаном

Я, признаться, уже подзабыл "суперталантливую" игру Головина за ЦСКА (или где он ТУТ играл?)... И вот он к нам в сборную уже из Монако...
Кто может мне сказать: ЭТОТ НЕВРАСТЕНИК СТАЛ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ?)))
Сборная России уступила бельгийцам (1:3) в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.
На 90-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Александр Головин. Игрок «Монако» ударил нападающего Дриса Мертенса ногой в положении лежа.
Для 22-летнего хавбека это второе удаление в сезоне. В декабре он получил прямую красную карточку за фол в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лиона» (0:3).
- Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 26 матчах.
- Игрок пропустит матч со сборной Казахстана, который состоится 24-го марта.