Головин удален в концовке матча с Бельгией, он пропустит игру с Казахстаном

Сборная России уступила бельгийцам (1:3) в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

На 90-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Александр Головин. Игрок «Монако» ударил нападающего Дриса Мертенса ногой в положении лежа.

Для 22-летнего хавбека это второе удаление в сезоне. В декабре он получил прямую красную карточку за фол в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лиона» (0:3).