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    Головин удален в концовке матча с Бельгией, он пропустит игру с Казахстаном

    Сборная России уступила бельгийцам (1:3) в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020.

    На 90-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Александр Головин. Игрок «Монако» ударил нападающего Дриса Мертенса ногой в положении лежа.

    Для 22-летнего хавбека это второе удаление в сезоне. В декабре он получил прямую красную карточку за фол в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лиона» (0:3).

    • Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Игрок пропустит матч со сборной Казахстана, который состоится 24-го марта.

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan 19 минут назад

      Я, признаться, уже подзабыл "суперталантливую" игру Головина за ЦСКА (или где он ТУТ играл?)... И вот он к нам в сборную уже из Монако...
      Кто может мне сказать: ЭТОТ НЕВРАСТЕНИК СТАЛ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ?)))

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      Рейтинг: +2117

      panmon > ivan-football-fan 12 минут назад

      Почти в каждом матче Монако он один из лучших, хотя там тоже только дрова остались...
      По крайней мере у него горят глаза и видно что парень хочет играть и выигрывать

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      Рейтинг: +2129

      мы_не_рабы 33 минуты назад

      Конечно, можно ругать молодого парня за то, что отмахнулся. ногой. Но то, что сделал бельгиец - это чистой воды провокация, скажу больше, просто западлянка! И не известно как бы каждый из нас повёл себя на месте Головина. Конечно хочется пожелать Саше выдержки и спокойствия! Всё-таки уже не мальчик, должен понимать. Уверен, что всё в его карьере наладится.

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      Рейтинг: -106

      Вальдемар IV 37 минут назад

      #мывдерьме

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      Рейтинг: +695

      Леха из Твери 55 минут назад

      Жаль Ванга померла. Сказала бы Саньку, чтоб не выходил против Бельгии и не мучился зазря.

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      Рейтинг: +981

      srg38 > Леха из Твери 36 минут назад

      Кашпировский зато жив

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      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan > srg38 22 минуты назад

      Дракула жыф???!!)))

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      Рейтинг: +514

      ruded 1 час назад

      Голова дал так понять, что с такими дровами не хочет в одной тиме находиться))

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      Рейтинг: -106

      Вальдемар IV > ruded 37 минут назад

      дрова хотя бы доиграли матч до конца

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      Рейтинг: +13412

      VVM1964 1 час назад

      Подвел команду - следующий матч гораздо важнее сегодняшнего (((

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      Рейтинг: +9869

      bset 1 час назад

      Нужно срочно что-то с этим сделать. Так на характере можно всю карьеру на дисквалификациях просидеть.

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