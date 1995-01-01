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    Отбор ЧЕ-2020. Сборная России проиграла Бельгии

    Встреча 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 БельгияРоссия закончилась со счетом 3:1.

    За гостей забил полузащитник Денис Черышев. У хозяев отличились хавбеки Юри Тилеманс и Эден Азар (дубль).

    Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 1-й тур

    Бельгия – Россия – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Тилеманс, 14; 1:1 – Черышев, 16; 2:1 – Эд. Азар (с пенальти); 3:1 – Эд. Азар, 88.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендокер, Тилеманс, Эд. Азар, Мертенс, Т. Азар (Шадли, 84), Бойата, Кастань, Батшуайи.

    Россия: Гилерме, Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Ахметов, Головин, Черышев (Чалов, 65), Кузяев (Ал. Миранчук), Дзюба (Смолов, 77).

    Предупреждения: Мертенс, 89 – Головин, 18.

    Удаления: нет – Головин, 90.

    Календарь квалификации Евро-2020

    Результаты квалификации Евро-2020

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 00:37
    Комментарии106
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      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan 5 минут назад

      Сборная России проиграла Бельгии
      Солнце встаёт на востоке
      В одним часе - 60 минут
      Максимальный срок пребывания президента США на своём посту - 8 лет
      Цены на бензин, услуги ЖКХ и продукты питания при этой власти будут только расти

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      Рейтинг: +695

      Леха из Твери 24 минуты назад

      Дзюба оторвется пента-триком в ворота Сан-Марино)

      0
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      Рейтинг: +170

      AloneStalker 29 минут назад

      Прогнозы объективно пока таковы:
      -Россия - Бельгия 0-1;
      -Казахстан-Россия 2-1;
      -Россия-Казахстан 1-1;
      -Шотландия-Россия 2-0;
      -Россия-Шотландия 2-1;
      -Россия-Кипр 3-2;
      -Кипр-Россия 2-2;
      -Россия-Сан-Марино 6-0;
      -Сан-Марино-Россия 0-2.
      Прогноз этого матча сделал либо 3-0, либо 3-1 в пользу Бельгии) можно сказать, угадал. сборная вообще никакая. на евро с такой игрой делать нечего

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      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan > AloneStalker 2 минуты назад

      Вы ошибаетесь - на евро мы из группы выйдем.
      Но, Вы правы - на евро с такой игрой делать нечего.)))++

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      Рейтинг: +1941

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Если , наши продуют казахам , Черчесова уберут !

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      Рейтинг: -106

      Вальдемар IV > САДЫЧОК 37 минут назад

      он и так в пищевик летом должен уйти, конон скорее всего провалится, учитывая их запросики

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      Рейтинг: +3

      verba-lug 46 минут назад

      ПОДГОТОВИЛИ КОМАНДУ МЕРЗОПАКОСТНО.НАСТРОЙ БЫЛ В ЗАЩИТЕ ТРУСЛИВЫЙ, НЕ ИГРАЛИ С ИГРОКАМИ ПЛОТНО,ДАВАЛИ ПРИНИМАТЬ МЯЧ. ПЯТИЛИСЬ НАЗАД, ВОТ И ПОЛУЧИЛИ. ХОРОШО ТОЛЬКО 3 ШТ.ВООБЩЕМ РАБОТАТЬ,РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ

      1
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      Рейтинг: +135

      Stilgray 47 минут назад

      черчесов - это тренер? Выпускать чалова и смолова? Там шестого заща надо выпускать было ,ждать контратаки и верить в чудо! Усы надежды чувствую мимо че нас прокатят

      1
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      Рейтинг: +543

      geroin161 51 минуту назад

      Дзюба просто не расплакался и не сказал, что он всех любит и не посоветовал бить по середине в случае сомнения (((((

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      Рейтинг: +1941

      САДЫЧОК > geroin161 41 минуту назад

      ...он же , уже всем сказал...ЕГО ЭТО НЕ НАПРЯГАЕТ !....типа это ваши проблемы !

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      Рейтинг: +318

      sergey610 53 минуты назад

      У нас не хватило двух зеков, Кокорина и Мамаева, а то мы в ничью даже сыграли бы.

      2
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      Рейтинг: +695

      Леха из Твери > sergey610 48 минут назад

      Ну кстати Кокоши точно не хватает. Он черт возьми что-то может. Очень обидно, что он по ходу так и останется в статусе "вечно перспективного". То травма долгая, то заключение...Жаль, что мы в итоге не узнаем какой же у него максимальный уровень игры...

      0
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      Рейтинг: +856

      Вот оно чё Михалыч > sergey610 46 минут назад

      Расея удивительная страна.Во всей Расее от Волги до Енисея всего то лишь два футболера ,которые могут чего то там решить в матче, и то зеки.

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      Рейтинг: +135

      Stilgray > Вот оно чё Михалыч 43 минуты назад

      Ага! много с ними чего решалось

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      Рейтинг: -106

      Вальдемар IV > Леха из Твери 34 минуты назад

      он даже газовику не нужен оказался, а вот мамаев отлично этот сезон начал, только с севильей отыграл и уже через несколько дней забухал, не удивлюсь если как история с игнатьевым такая же мутная

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      Рейтинг: +8304

      slavutiq70 > Вот оно чё Михалыч 3 минуты назад

      А что они решали то????их то и в сборной не было,,

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      Рейтинг: +803

      Axe111 53 минуты назад

      Сборная никакая,в принципе ничего нового...

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      Рейтинг: -106

      Вальдемар IV 53 минуты назад

      лишь черышев европейский уровень, остальные это жертвы лимита, а распиаренный головкин только у нас может безнаказанно фолить да и то в кабинете, в монако тоже частенько психует

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      Рейтинг: +135

      Stilgray > Вальдемар IV 45 минут назад

      черышев!? Ну хз

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