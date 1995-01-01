Отбор ЧЕ-2020. Сборная России проиграла Бельгии

Сборная России проиграла Бельгии
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Встреча 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 Бельгия – Россия закончилась со счетом 3:1.
За гостей забил полузащитник Денис Черышев. У хозяев отличились хавбеки Юри Тилеманс и Эден Азар (дубль).
Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 1-й тур
Бельгия – Россия – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Тилеманс, 14; 1:1 – Черышев, 16; 2:1 – Эд. Азар (с пенальти); 3:1 – Эд. Азар, 88.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендокер, Тилеманс, Эд. Азар, Мертенс, Т. Азар (Шадли, 84), Бойата, Кастань, Батшуайи.
Россия: Гилерме, Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Ахметов, Головин, Черышев (Чалов, 65), Кузяев (Ал. Миранчук), Дзюба (Смолов, 77).
Предупреждения: Мертенс, 89 – Головин, 18.
Удаления: нет – Головин, 90.
Календарь квалификации Евро-2020