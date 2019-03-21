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    Ахметов дебютировал за сборную России. В Брюсселе 1:1

    Сборная России играет на выезде с бельгийцами в первом матче отборочного раунда Евро-2020 (1:1; 17 минута).

    Счет открыл полузащитник Юри Тилеманс. За россиян забил хавбек Денис Черышев.

    За команду Станислава Черчесова дебютирует полузащитник Ильзат Ахметов. 21-летний игрок ЦСКА родился в Кыргызстане и перешел в московский клуб в июле 2018 года после четырех лет в «Рубине».

    Источник: Бомбардир

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    21.03.2019 23:05
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1127

      ivan-football-fan 29 минут назад

      Уйгур Азметов, родившийся в Киргизии, дебютировавший в футболе в стлице Татарстана за "Рубин" в матче против «Мордовии», впервые сыграл за сборную России в официальном матче против Бельгии. В Брюсселе.
      Теперь... в Англию?)))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13443

      portero 2 часа назад

      Дыркуа нам помог чуток, но пеналь был лишним

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +514

      ruded 2 часа назад

      у некоторых, кнопка пульта под № 1 вырвана с мясом, походу..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      Swamp_07 2 часа назад

      1 канал орт показывает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2061

      AtticusFinch 2 часа назад

      Уже 3 раза в начале игры мяч потерял!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2590

      +50/-50 2 часа назад

      А почему в России на центральном спортивном канале я должен смотреть Хорватию-Азербайджан. Почему не свою команду? Какое отношение у меня должно быть к ТВ и Федерации или РФСу? Позор футболу и позор такой Стране.

      -1
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      Рейтинг: +349

      Hoahin > +50/-50 2 часа назад

      По 1 каналу показывают Россию

      1
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      Рейтинг: +13412

      VVM1964 > +50/-50 2 часа назад

      " Позор , позор !!! " - чего разорался то , ТВ программу то посмотреть ума не хватает ? А может и не стоит тебе смотреть - опять будешь кричать - " позор , позор " (((

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