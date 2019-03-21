Ахметов дебютировал за сборную России. В Брюсселе 1:1

Уйгур Азметов, родившийся в Киргизии, дебютировавший в футболе в стлице Татарстана за "Рубин" в матче против «Мордовии», впервые сыграл за сборную России в официальном матче против Бельгии. В Брюсселе.
Теперь... в Англию?)))))))))))))))
Сборная России играет на выезде с бельгийцами в первом матче отборочного раунда Евро-2020 (1:1; 17 минута).
Счет открыл полузащитник Юри Тилеманс. За россиян забил хавбек Денис Черышев.
За команду Станислава Черчесова дебютирует полузащитник Ильзат Ахметов. 21-летний игрок ЦСКА родился в Кыргызстане и перешел в московский клуб в июле 2018 года после четырех лет в «Рубине».
- Ахметов отдал 3 ассиста в 21 матче текущего клубного сезона.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Брюсселе.