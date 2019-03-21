Ахметов дебютировал за сборную России. В Брюсселе 1:1

Сборная России играет на выезде с бельгийцами в первом матче отборочного раунда Евро-2020 (1:1; 17 минута).

Счет открыл полузащитник Юри Тилеманс. За россиян забил хавбек Денис Черышев.

За команду Станислава Черчесова дебютирует полузащитник Ильзат Ахметов. 21-летний игрок ЦСКА родился в Кыргызстане и перешел в московский клуб в июле 2018 года после четырех лет в «Рубине».