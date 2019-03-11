Черчесов: «В «Зените» Дзюба играет в оттяжке. Будем думать, как использовать его в ближайших матчах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что пока не знает, на какой позиции будет использовать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в национальной команде.

Сегодня футболист был включен в состав сборной на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).

«Безголевая серия Дзюбы? Так вы посмотрите, на какой позиции он играет. Надо быть объективным: он выходит в оттяжке. В то же время, если посмотреть статистику в матче с «Уралом» (2:1, 19-й тур РПЛ), Дзюба выиграл 50 единоборств, а Азмун – 16. Этот вопрос лучше задать Семаку, он лучше расскажет, какие задания он даeт Артeму. Понятно, что голы тоже важны, но в последней игре Дзюба помог забить Ригони.

Изменит ли смена позиции Дзюбы его функции в сборной России? Конечно, этот фактор расширяет его кругозор и даeт нам пищу для размышлений. Ничего конкретного не скажу, но будем думать, как использовать Дзюбу в ближайших играх», – сказал Черчесов.

Готовиться ко встречам против бельгийцев и казахстанцев сборная России начнет 17 марта на базе в Новогорске.

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