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    Черчесов: «В «Зените» Дзюба играет в оттяжке. Будем думать, как использовать его в ближайших матчах»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что пока не знает, на какой позиции будет использовать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в национальной команде.

    Сегодня футболист был включен в состав сборной на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).

    «Безголевая серия Дзюбы? Так вы посмотрите, на какой позиции он играет. Надо быть объективным: он выходит в оттяжке. В то же время, если посмотреть статистику в матче с «Уралом» (2:1, 19-й тур РПЛ), Дзюба выиграл 50 единоборств, а Азмун – 16. Этот вопрос лучше задать Семаку, он лучше расскажет, какие задания он даeт Артeму. Понятно, что голы тоже важны, но в последней игре Дзюба помог забить Ригони.

    Изменит ли смена позиции Дзюбы его функции в сборной России? Конечно, этот фактор расширяет его кругозор и даeт нам пищу для размышлений. Ничего конкретного не скажу, но будем думать, как использовать Дзюбу в ближайших играх», – сказал Черчесов.

    Готовиться ко встречам против бельгийцев и казахстанцев сборная России начнет 17 марта на базе в Новогорске.

    Главное о новом составе сборной. Есть Чалов и четыре игрока из Европы

    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2019 17:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 18 марта 2019, 19:49

      А что если мячи подавать? Знает, где поспешить, где потянуть.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 13 марта 2019, 15:53

      Дзюба играет в оттяжке ,на ,,Банке,, - там и оттянется...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 22:46

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      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 22:22

      Да он и курит не в затяжку, а так балуется...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 21:05

      Найдет он ему место по старой дружбе.

      4
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      Рейтинг: +876

      movie 11 марта 2019, 19:01

      на лавке

      1
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      Рейтинг: +9

      bernarduf 11 марта 2019, 18:48

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      Рейтинг: +3120

      erma 11 марта 2019, 18:01

      Понятно желание Черчесова подбодрить Дзюбу, но суть та же, что и в сказке Андерсена: Король-то голый!

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 марта 2019, 17:57

      Мм-да, оттягивается в полный рост...

      5
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      Рейтинг: +3120

      erma 11 марта 2019, 17:56

      Оттяжка - это научный термин, означающий пустое времяпрепровождение, бестолковую игру, сочетающуюся с умением оттягивать наше внимание от истинного положения вещей.

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > erma 11 марта 2019, 17:58

      ...или получать удовольствие от всего вами перечисленного

      5
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      Рейтинг: +3120

      erma > Zubo 11 марта 2019, 18:02

      Точно!

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