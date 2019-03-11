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    Чалов, Ахметов, Караваев, Беляев – в составе сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на ближайшие отборочные матчи к Евро-2020.

    21 марта российская команда в гостях встретится с Бельгией, а 24-го сыграет на выезде против Казахстана.

    Вратари: Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все – ЦСКА).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Денис Черышев («Валенсия»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Главное о новом составе сборной. Есть Чалов и четыре игрока из Европы

    Источник: Официальный сайт РФС

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    11.03.2019 12:19
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 марта 2019, 20:30

      Казахам бы не продуть...

      0
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      Рейтинг: +292

      логист 11 марта 2019, 18:58

      он Чалова даже не разу на 10 минут в товарнике не выпускал не давал парню пороха понюхать а тут уже офицалка на что он надеется зразу выйдет заиграет на до было раньше думать старый Х*й

      0
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      Рейтинг: +9

      bernarduf 11 марта 2019, 18:47

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      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 марта 2019, 18:20

      давно хотелось на чалова посмотреть в сборной... да и караваев с ахметовым вызывают интерес.... хотя будут ли играть ? как минимум,с казахами должны...

      0
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      Рейтинг: +222

      ajax707 11 марта 2019, 18:13

      Джикия, Фернандес, Головин и Зобнин, остальные - бревна

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > ajax707 11 марта 2019, 18:54

      Гильерме ,Джикия, Фернандес, Головин и Зобнин Кузяев Черышев , Чалов----остальные бревна !

      0
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      Рейтинг: -2

      kurilov 11 марта 2019, 17:30

      Газинский, Кудряшов, Ионов, Дзюба- лишние, а вот Сулейманов нужен!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 17:23

      Страна большая, а посмотришь на состав сборной на ближайшие отборочные матчи колхоз колхозом...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Рубик Докоян 11 марта 2019, 20:28

      это ещё хорошо что болотного рауша и нойштангеля не приплели вооще полынь трава бы была

      2
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      Рейтинг: +4454

      Snek 11 марта 2019, 16:26

      А чего толку? Они 100% не выйдут, а если выйдут, то тупо не впишутся в эту деревянную тактику усача: стеночки-забегания и забросы на бревно.

      5
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      Рейтинг: +702

      19element87 11 марта 2019, 16:22

      На мой субъективный взгляд лишние тут - Шунин и Смолов (хотя на счёт Смолова - всё лучше чем бревно Заболотный), на счёт Караваева, Беляева, Семёнова затрудняюсь ответить так как просто не следил за их игрой!!!

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 марта 2019, 16:11

      В составе нападающих два бревна....тяжко будет в атаке с одним Чаловым..

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