Чалов, Ахметов, Караваев, Беляев – в составе сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на ближайшие отборочные матчи к Евро-2020.

21 марта российская команда в гостях встретится с Бельгией, а 24-го сыграет на выезде против Казахстана.

Вратари: Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все – ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Главное о новом составе сборной. Есть Чалов и четыре игрока из Европы