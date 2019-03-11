«Спартак» в Прощеное воскресенье разбанил несколько сотен человек в твиттере

Доброе дело.
Твиттер «Спартака» устроил акцию, приуроченную к Прощеному воскресенью, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, клуб разбанил несколько сотен человек, которые находились в черном списке красно-белых в микроблоге.
«Спартак» не делал официальных заявлений на этот счет, но попавшие под амнистию фанаты обратили внимание на акцию, о чем накануне писали в соцсетях.
- В воскресенье «Спартак» одержал победу в дерби с «Динамо».
- По итогам 19 туров команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.