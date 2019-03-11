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    «Спартак» в Прощеное воскресенье разбанил несколько сотен человек в твиттере

    Твиттер «Спартака» устроил акцию, приуроченную к Прощеному воскресенью, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, клуб разбанил несколько сотен человек, которые находились в черном списке красно-белых в микроблоге.

    «Спартак» не делал официальных заявлений на этот счет, но попавшие под амнистию фанаты обратили внимание на акцию, о чем накануне писали в соцсетях.

    • В воскресенье «Спартак» одержал победу в дерби с «Динамо».
    • По итогам 19 туров команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2019 10:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 15:43

      Доброе дело.

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 марта 2019, 14:08

      ...и забанил на поле Глушакова,выпустив вместо него убогого Гулиева.И ладно,соперникам легче,атмосфера в "околоспартаке" спокойнее-они довольны.

      0
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      Рейтинг: +799

      амани 11 марта 2019, 13:56

      вот мне интересно, кто такие новости придумывает?.....реальный дебилизм и за это еще и платят......Россия , сколь велика твоя щедрость на болтунов !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > амани 11 марта 2019, 14:09

      Тебя же они приглашали на работу-специалистом по поискам футбольных новостей.Пойдёшь? Объявление о наборе ещё актуально.

      -1
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 13:38

      Чтоб на протяжении года их снова банить, а на след прощеное вс снова разбавить... Вечный цикл

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 11 марта 2019, 12:25

      Мы Вас тоже прощаем и вылет из кубка тоже , но вот Зенит только натяните )))

      3
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 11 марта 2019, 11:08

      Проиграли бы Динамо - не разбанили бы))

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 марта 2019, 11:06

      Ипать колотить.В штабе команды появились не глупые люди, которые указали на катастрофическую утечку людей как со стадиона, так и с официального сайта.

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