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    Папенков назначен и.о. пресс-атташе «Спартака»

    Исполняющим обязанности пресс-атташе «Спартака» назначен Филипп Папенков, об этом в своем твиттере сообщил журналист Дмитрий Зеленов.

    На этом посту Папенков сменил Леонида Трахтенберга, который накануне покинул московский клуб из-за скандала с публикацией оскорбительного текста про фанатов.

    • По итогам 18 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 29 очков.
    • Папенков до пресс-службы красно-белых работал в издании «Спорт-Экспресс».

    Спартаковские медиа – полный провал. Но теперь будет лучше

    Источник: твиттер журналиста Дмитрия Зеленова

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    04.03.2019 07:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:16

      Хотелось бы услышать от него правдивых публикаций.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 марта 2019, 11:19

      Следующим нужно назначить ветерана команды,его экс-капитана,красу и гордость единственного триумфального сезона за 15 лет-Дениса Батьковича Глушакова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 4 марта 2019, 09:47

      Теперь понятны истерики СЭ по Каррере и обелению восьмеркина.(((
      Неужели лучше не могли найти???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 09:26

      Ну теперь ясна истинная причина. А то неизвестные получили доступ к официальному сайту и написали оскорбительный текст про болельщиков Спартака. Теперь публика знает автора и свистит ему в след, а не аплодирует...

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 08:33

      Ну теперь дела пойдут, не то что с Трахтенбергом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28706

      silver29 4 марта 2019, 08:14

      Надеюсь не из местечковых "графьев" со снобизмом.

      4
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      Рейтинг: +798

      Vepras > silver29 4 марта 2019, 08:25

      ))))))))))))))

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