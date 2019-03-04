Папенков назначен и.о. пресс-атташе «Спартака»

Исполняющим обязанности пресс-атташе «Спартака» назначен Филипп Папенков, об этом в своем твиттере сообщил журналист Дмитрий Зеленов.

На этом посту Папенков сменил Леонида Трахтенберга, который накануне покинул московский клуб из-за скандала с публикацией оскорбительного текста про фанатов.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 29 очков.

Папенков до пресс-службы красно-белых работал в издании «Спорт-Экспресс».

Спартаковские медиа – полный провал. Но теперь будет лучше