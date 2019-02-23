«Целая страна увлечена футболом». ФИФА отреагировала на избрание Дюкова президентом РФС

Новым президентом РФС стал Александр Дюков. Пресс-служба ФИФА выступила с речью по этому поводу.

«ФИФА поздравляет Александра Дюкова с его избранием в качестве президента Российского футбольного союза. Мы осведомлены, что господин Дюков представил всестороннюю программу, включающую в себя важные моменты футбольного развития и управления, которые также являются задачами для ФИФА Vision 2.0.

Наследие чемпионата мира 2018 года приведет ко многим футбольным проектам, которые сохранят устойчивое влияние на общество в стране. Мы с нетерпением ожидаем работы с господином Дюковым и дальнейшего укрепления сотрудничества между ФИФА и РФС в то время, когда целая страна с энтузиазмом и страстью увлечена футболом после лучшего чемпионата мира в истории», – заключила пресс-служба ФИФА.