Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Целая страна увлечена футболом». ФИФА отреагировала на избрание Дюкова президентом РФС

    Новым президентом РФС стал Александр Дюков. Пресс-служба ФИФА выступила с речью по этому поводу.

    «ФИФА поздравляет Александра Дюкова с его избранием в качестве президента Российского футбольного союза. Мы осведомлены, что господин Дюков представил всестороннюю программу, включающую в себя важные моменты футбольного развития и управления, которые также являются задачами для ФИФА Vision 2.0.

    Наследие чемпионата мира 2018 года приведет ко многим футбольным проектам, которые сохранят устойчивое влияние на общество в стране. Мы с нетерпением ожидаем работы с господином Дюковым и дальнейшего укрепления сотрудничества между ФИФА и РФС в то время, когда целая страна с энтузиазмом и страстью увлечена футболом после лучшего чемпионата мира в истории», – заключила пресс-служба ФИФА.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2019 07:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 23 февраля 2019, 13:08

      ...иvaнушki интеrнэшнл----,,кукла Даша,кукла Маша...........кукла Дююкоф)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11