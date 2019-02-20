Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Журналист Гордон: «В СССР жены игроков одной команды как проститутки спали с соперниками, чтобы те выходили на матч слабыми»

    Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о поведении жен футболистов одного клуба в советское время. Телеведущий сослался на бывшего игрока сборной СССР и украинского «Динамо» Виктора Серебряникова.

    – Виктор Серебряников в порыве откровенности во время интервью начал мне рассказывать о закулисной стороне футбола. Рассказал, как еще в советские годы продавали матчи, как жены игроков одной из команд в прямом смысле обслуживали соперников, чтобы те слабыми выходили против их мужей.

    – Как проститутки?

    – Да. В советское время.

    – Мужья были в курсе, что их жены спят с соперниками?

    – Не знаю. После интервью, буквально вот-вот Виктор Серебряников умер. Его друзья по команде, увидев передачу, говорили: «Вот сука, столько наговорил и умер».

    • Серебряников с 1959 по 1971 год выступал за украинское «Динамо» (299 матчей в чемпионате СССР, забил 70 голов).
    • На счету экс-игрока 21 матч за сборную СССР.
    • Серебряников пять раз становился чемпионом Союза.

    Источник: YouTube-канал «вДудь»

    Дмитрий Гордон - 51-летний украинский журналист, главный редактор газеты «Бульвар Гордона». Ведущий передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» на украинском ТВ.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2019 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии73
    ...
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 1 марта 2019, 23:09

      ложь, пи.....жь и провокация!!!!!! Ты не Го..дон, ты презик рваный!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 февраля 2019, 11:11

      Вполне физиологический факт, и соперников вымотали и удовольствие получили, своим же некогда..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      balam 21 февраля 2019, 23:26

      ниче святого-гордон капрофаг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 21 февраля 2019, 16:15

      какой то страшный вирус на украине.... "ведь были же люди как люди, и вдруг, все стали кретинами....."

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > alp 22 февраля 2019, 13:57

      Речь идет об СССР, когда существовала так называемая общность- "советский народ". Перед лицом власти все были дешевыми проститутками, отдавали свободу и достоинству недорого. Зачем же выделять бедных хохлов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 февраля 2019, 12:05

      Сказки "Тысяча и одна ночь"

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 21 февраля 2019, 17:40

      Судя по всему речь идёт о 60х годах,вполне могло такое быть.Судя по тому сколько цветных детей появилось после фестиваля молодёжи в 58 году.Мораль та ещё была.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      balam > александр п 21 февраля 2019, 23:27

      57

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 21 февраля 2019, 11:55

      Дебил,,,,,больше сказать нечего,,,,,,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 21 февраля 2019, 10:12

      Эпическая мерзость)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 февраля 2019, 09:40

      Понятное дело, хохлушки куевские. Не слишком удивлен!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 21 февраля 2019, 17:42

      Футболистов тогда запирали на базах на несколько дней перед играми.За жёнами следить было не кому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 21 февраля 2019, 09:29

      В СССР секса не было.))) Люди быстрее поверят в это утверждение, чем в слова бывшего футболиста той эпохи о таких коварных страстях.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Blossiya 21 февраля 2019, 09:41

      Секса не было, а рождаемость была. Сейчас секса сколько хошь, а демография в минусе.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 09:24

      Ну и пи.др этот Го"дон

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11