Журналист Гордон: «В СССР жены игроков одной команды как проститутки спали с соперниками, чтобы те выходили на матч слабыми»

ложь, пи.....жь и провокация!!!!!! Ты не Го..дон, ты презик рваный!
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о поведении жен футболистов одного клуба в советское время. Телеведущий сослался на бывшего игрока сборной СССР и украинского «Динамо» Виктора Серебряникова.
– Виктор Серебряников в порыве откровенности во время интервью начал мне рассказывать о закулисной стороне футбола. Рассказал, как еще в советские годы продавали матчи, как жены игроков одной из команд в прямом смысле обслуживали соперников, чтобы те слабыми выходили против их мужей.
– Как проститутки?
– Да. В советское время.
– Мужья были в курсе, что их жены спят с соперниками?
– Не знаю. После интервью, буквально вот-вот Виктор Серебряников умер. Его друзья по команде, увидев передачу, говорили: «Вот сука, столько наговорил и умер».
- Серебряников с 1959 по 1971 год выступал за украинское «Динамо» (299 матчей в чемпионате СССР, забил 70 голов).
- На счету экс-игрока 21 матч за сборную СССР.
- Серебряников пять раз становился чемпионом Союза.
Дмитрий Гордон - 51-летний украинский журналист, главный редактор газеты «Бульвар Гордона». Ведущий передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» на украинском ТВ.