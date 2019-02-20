Журналист Гордон: «В СССР жены игроков одной команды как проститутки спали с соперниками, чтобы те выходили на матч слабыми»

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о поведении жен футболистов одного клуба в советское время. Телеведущий сослался на бывшего игрока сборной СССР и украинского «Динамо» Виктора Серебряникова.

– Виктор Серебряников в порыве откровенности во время интервью начал мне рассказывать о закулисной стороне футбола. Рассказал, как еще в советские годы продавали матчи, как жены игроков одной из команд в прямом смысле обслуживали соперников, чтобы те слабыми выходили против их мужей.

– Как проститутки?

– Да. В советское время.

– Мужья были в курсе, что их жены спят с соперниками?

– Не знаю. После интервью, буквально вот-вот Виктор Серебряников умер. Его друзья по команде, увидев передачу, говорили: «Вот сука, столько наговорил и умер».