Главные новости дня. Неймар вернется максимум через 10 недель, Санкт-Петербург подал заявку на проведение финала ЛЧ-2020/21

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Неймар: «Вернусь на поле максимум через 10 недель».

«Локомотив» арендовал Кварацхелию.

Зидан, Клопп и Дешам – кандидаты на пост главного тренера «Ювентуса» в случае ухода Аллегри.

Итальянский журналист: «Думаю, «Интер» знает, что Икарди уже договорился с «Ювентусом».

«Двойной гамбургер в восемь утра». Игроки БАТЭ после победы над «Арсеналом» посетили ресторан быстрого питания.

Санкт-Петербург подал заявку на проведение финала ЛЧ сезона-2020/21. Конкурент – «Альянц-Арена».

Самый маленький бюджет в российском футболе – у владикавказского «Спартака». Максимальная зарплата игрока в клубе – 100 тысяч рублей.

В Бундеслиге впервые за 40 лет случился автогол на первой минуте. Его забил лучший игрок января Горецка.