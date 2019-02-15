Самый маленький бюджет в российском футболе – у владикавказского «Спартака». Максимальная зарплата игрока в клубе – 100 тысяч рублей

Вот зарплату футболистам нужно платить в диапазоне от 100т. руб. до
200 т. руб. в зависимости от ценности игрока, а не миллионами как это
сейчас платят футболистам в РПЛ.
Бывший главный тренер владикавказского «Спартака» Юрий Газзаев не стал отрицать, что команда обладает самым маленьким бюджетом в ПФЛ. Специалист рассказал о зарплатах в клубе.
– Какие зарплаты у беднейшей команды второй лиги?
– Антону Григорьеву, бывшему защитнику ЦСКА, и еще четырем ведущим игрокам выбил 100 тысяч рублей в месяц. «Грязными». У остальных цифры скромнее – 30 тысяч, 20, 15.
– А премиальные?
– Ноль. Предлагал хоть по 15-20 тысяч платить за победу, но даже такие суммы руководство не потянуло.
– Мы слышали, вы и личные средства вкладывали. Правда?
– Да. Мне до сих пор должны. Надеюсь, вернут.
– На что тратили?
– Аренда автобуса, машин для встречи судей, бензин, другие расходы… В клубе говорили: «Не надо, не плати». Но что оставалось? Не явиться на выезд и схлопотать штраф за срыв матча?
- «Спартак» в зоне «Юг» идет на 11 месте.
- Команду тренирует Спартак Гогниев – бывший игрок ряда клубов РПЛ.
- Владикавказская «Алания» в прошлом веке становилась чемпионом России.