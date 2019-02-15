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    Самый маленький бюджет в российском футболе – у владикавказского «Спартака». Максимальная зарплата игрока в клубе – 100 тысяч рублей

    Бывший главный тренер владикавказского «Спартака» Юрий Газзаев не стал отрицать, что команда обладает самым маленьким бюджетом в ПФЛ. Специалист рассказал о зарплатах в клубе.

    – Какие зарплаты у беднейшей команды второй лиги?

    – Антону Григорьеву, бывшему защитнику ЦСКА, и еще четырем ведущим игрокам выбил 100 тысяч рублей в месяц. «Грязными». У остальных цифры скромнее – 30 тысяч, 20, 15.

    – А премиальные?

    – Ноль. Предлагал хоть по 15-20 тысяч платить за победу, но даже такие суммы руководство не потянуло.

    – Мы слышали, вы и личные средства вкладывали. Правда?

    – Да. Мне до сих пор должны. Надеюсь, вернут.

    – На что тратили?

    – Аренда автобуса, машин для встречи судей, бензин, другие расходы… В клубе говорили: «Не надо, не плати». Но что оставалось? Не явиться на выезд и схлопотать штраф за срыв матча?

    • «Спартак» в зоне «Юг» идет на 11 месте.
    • Команду тренирует Спартак Гогниев – бывший игрок ряда клубов РПЛ.
    • Владикавказская «Алания» в прошлом веке становилась чемпионом России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2019 22:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2019, 08:58

      Вот зарплату футболистам нужно платить в диапазоне от 100т. руб. до
      200 т. руб. в зависимости от ценности игрока, а не миллионами как это
      сейчас платят футболистам в РПЛ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 февраля 2019, 07:15

      обычные люди таких зарплат не имеют, не все конечно, но в моём регионе даже 50 тыс - это круто.

      2
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk > Cules2013 16 февраля 2019, 08:14

      У меня в городе на заводе за 15-18 чистыми хреначат

      2
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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 15 февраля 2019, 23:01

      100 тыс.руб зп должна быть потолком у игроков РПЛ, чтт бы те похали и хотели в европу

      6
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Rustam aka OkS 15 февраля 2019, 23:07

      А на самом деле, как мы знаем, там миллионы в месяц почти у всех.

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