Самый маленький бюджет в российском футболе – у владикавказского «Спартака». Максимальная зарплата игрока в клубе – 100 тысяч рублей

Бывший главный тренер владикавказского «Спартака» Юрий Газзаев не стал отрицать, что команда обладает самым маленьким бюджетом в ПФЛ. Специалист рассказал о зарплатах в клубе.

– Какие зарплаты у беднейшей команды второй лиги?

– Антону Григорьеву, бывшему защитнику ЦСКА, и еще четырем ведущим игрокам выбил 100 тысяч рублей в месяц. «Грязными». У остальных цифры скромнее – 30 тысяч, 20, 15.

– А премиальные?

– Ноль. Предлагал хоть по 15-20 тысяч платить за победу, но даже такие суммы руководство не потянуло.

– Мы слышали, вы и личные средства вкладывали. Правда?

– Да. Мне до сих пор должны. Надеюсь, вернут.

– На что тратили?

– Аренда автобуса, машин для встречи судей, бензин, другие расходы… В клубе говорили: «Не надо, не плати». Но что оставалось? Не явиться на выезд и схлопотать штраф за срыв матча?