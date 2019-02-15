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    Неймар: «Вернусь на поле максимум через 10 недель»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, когда планирует начать играть после травмы пятой плюсневой кости на правой ноге. Футболист получил повреждение в конце января.

    Из-за проблем со здоровьем форвард пропускает матчи с «Манчестер Юнайтед» (первую встречу «ПСЖ» выиграл на выезде со счетом 2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов, но может выйти на поле в четвертьфинале турнира, если парижане туда попадут.

    «Мое самочувствие улучшается. Мы уже провели несколько процедур, чтобы улучшить состояние как можно быстрее, и мы довольны прогрессом.

    Не могу дождаться, чтобы заняться тем, что я люблю делать больше всего в жизни – играть в футбол. По прогнозам восстановительный период составит 8-10 недель. Думаю, что он не превысит 10 недель. Мы работаем чтобы ускорить процесс», – сказал Неймар.

    «Он уже начал работать в бассейне и на велотренажере. Неймар не останавливался ни на один день с момента получения травмы. Он занимается примерно час-полтора в день», – добавил физиотерапевт бразильца Рафаэль Мартини.

    Источник: Goal

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    15.02.2019 15:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 20:17

      Не везет Неймару ,травмы начали доставать.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 февраля 2019, 18:01

      Можно не спешить. К этому времени ПСЖ уже, скорее всего, вылетит из ЛЧ, а во Франции там и без Нея справятся. Можно уже летний отпуск начинать.

      1
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 15 февраля 2019, 17:38

      А чтож не вернуться, как раз гашиш созреет время сбора ))))

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 15 февраля 2019, 17:30

      пока ты вылечишься дружище,мы и на субботнике в апреле дружно поработаем,и весело на Первомайскую демонстрацию сходим без тебя...

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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2019, 16:55

      Не торопись, отдохни ещё, полечи свою пятую точку. Мы подождём.

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