Неймар: «Вернусь на поле максимум через 10 недель»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, когда планирует начать играть после травмы пятой плюсневой кости на правой ноге. Футболист получил повреждение в конце января.

Из-за проблем со здоровьем форвард пропускает матчи с «Манчестер Юнайтед» (первую встречу «ПСЖ» выиграл на выезде со счетом 2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов, но может выйти на поле в четвертьфинале турнира, если парижане туда попадут.

«Мое самочувствие улучшается. Мы уже провели несколько процедур, чтобы улучшить состояние как можно быстрее, и мы довольны прогрессом.

Не могу дождаться, чтобы заняться тем, что я люблю делать больше всего в жизни – играть в футбол. По прогнозам восстановительный период составит 8-10 недель. Думаю, что он не превысит 10 недель. Мы работаем чтобы ускорить процесс», – сказал Неймар.

«Он уже начал работать в бассейне и на велотренажере. Неймар не останавливался ни на один день с момента получения травмы. Он занимается примерно час-полтора в день», – добавил физиотерапевт бразильца Рафаэль Мартини.