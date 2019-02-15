В Бундеслиге впервые за 40 лет случился автогол на первой минуте. Его забил лучший игрок января Горецка

С кем не бывает! Главное, что команда победила!
В матче 22 тура Бундеслиги «Аугсбург» – «Бавария» на первой минуте случился автогол. Его забил футболист гостей Леон Горецка.
Последний раз автогол в рамках турнира на первой минуте случился в 1978 году. Всего таких случаев в истории соревнования стало три.
- Горецку признали лучшим игроком турнира по итогам января.
- В текущем сезоне Бундеслиги Горецка провел 16 матчей, забил шесть голов, сделал две результативные передачи.
- Рыночная стоимость Горецки – 40 миллионов евро.