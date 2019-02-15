Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Бундеслиге впервые за 40 лет случился автогол на первой минуте. Его забил лучший игрок января Горецка

    В матче 22 тура Бундеслиги «Аугсбург» – «Бавария» на первой минуте случился автогол. Его забил футболист гостей Леон Горецка.

    Последний раз автогол в рамках турнира на первой минуте случился в 1978 году. Всего таких случаев в истории соревнования стало три.

    • Горецку признали лучшим игроком турнира по итогам января.
    • В текущем сезоне Бундеслиги Горецка провел 16 матчей, забил шесть голов, сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость Горецки – 40 миллионов евро.

    Источник: Твиттер GracenoteLive

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 23:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 февраля 2019, 00:51

      С кем не бывает! Главное, что команда победила!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 23:27

      ))) Видно на радостях, что в первые стал лучшим игрок чемпионата Германии по итогам января, так ещё и тут отличился...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11