В Бундеслиге впервые за 40 лет случился автогол на первой минуте. Его забил лучший игрок января Горецка

В матче 22 тура Бундеслиги «Аугсбург» – «Бавария» на первой минуте случился автогол. Его забил футболист гостей Леон Горецка.

Последний раз автогол в рамках турнира на первой минуте случился в 1978 году. Всего таких случаев в истории соревнования стало три.