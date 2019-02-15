«Двойной гамбургер в восемь утра». Игроки БАТЭ после победы над «Арсеналом» посетили ресторан быстрого питания

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы БАТЭ победил «Арсенал» (1:0). На утро после игры белорусские футболисты посетили ресторан быстрого питания.

«Ничто не втирает соль в рану больше, чем сидеть рядом с Александром Глебом и его одноклубниками, которые празднуют победу над «Арсеналом» двойным гамбургером в восемь утра», – написал британский журналист Чарльз Уоттс.