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    «Двойной гамбургер в восемь утра». Игроки БАТЭ после победы над «Арсеналом» посетили ресторан быстрого питания

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы БАТЭ победил «Арсенал» (1:0). На утро после игры белорусские футболисты посетили ресторан быстрого питания.

    «Ничто не втирает соль в рану больше, чем сидеть рядом с Александром Глебом и его одноклубниками, которые празднуют победу над «Арсеналом» двойным гамбургером в восемь утра», – написал британский журналист Чарльз Уоттс.

    Источник: Твиттер Чарльза Уоттса

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    15.02.2019 19:15
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1969

      Niko 15 февраля 2019, 23:34

      Странно что не бухали и никому морды не набили)))

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 15 февраля 2019, 22:06

      Заслужили! За такую победу, можно и наггетсов взять

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 21:57

      Громкая победа.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 февраля 2019, 21:19

      Поздравления.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 февраля 2019, 20:23

      БАТЭ молодцы, с победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 февраля 2019, 20:22

      Вот и нашей парочке из СИЗО, надо было гамбургерами отмечать и было бы всё о'кей!

      5
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 15 февраля 2019, 20:21

      Ну хоть не бухают) хотя в 8 утра ?)

      1
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 15 февраля 2019, 20:03

      Капский не одобрил бы.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 15 февраля 2019, 19:45

      Заслужили. ,,Война войной,а обед по расписанию,, ...Калории вещь необходимая.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 февраля 2019, 19:41

      Ну не только же картошку есть)))

      1
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