Итальянский журналист: «Думаю, «Интер» знает, что Икарди уже договорился с «Ювентусом»

Итальянский журналист Валер Де Маджо сообщил, что нападающий «Интера» Мауро Икарди может стать игроком «Ювентуса». По его словам, аргентинец уже достиг соглашения с туринским клубом.

Вчера миланский клуб лишил аргентинца капитанской повязки, а сегодня СМИ сообщили, что черно-синие снизят цену на футболиста до 80 миллионов, чтобы суметь продать его летом.

«Я думаю, «Интер» знает, что Икарди уже достиг соглашения с «Ювентусом».

«Интер» – большой клуб, Маротта – топ-менеджер. Лишение Мауро капитанской повязки – это сильное решение. Я настаиваю на том, что для меня Икарди уже договорился с «Ювентусом», – сказал Де Маджо.