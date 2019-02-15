Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Итальянский журналист: «Думаю, «Интер» знает, что Икарди уже договорился с «Ювентусом»

    Итальянский журналист Валер Де Маджо сообщил, что нападающий «Интера» Мауро Икарди может стать игроком «Ювентуса». По его словам, аргентинец уже достиг соглашения с туринским клубом.

    Вчера миланский клуб лишил аргентинца капитанской повязки, а сегодня СМИ сообщили, что черно-синие снизят цену на футболиста до 80 миллионов, чтобы суметь продать его летом.

    «Я думаю, «Интер» знает, что Икарди уже достиг соглашения с «Ювентусом».

    «Интер» – большой клуб, Маротта – топ-менеджер. Лишение Мауро капитанской повязки – это сильное решение. Я настаиваю на том, что для меня Икарди уже договорился с «Ювентусом», – сказал Де Маджо.

    • Икарди выступает за «Интер» с 2013 года.
    • За это время форвард провел за миланцев 210 матчей, забил 122 гола и сделал 26 результативных передач.
    • Контракт игрока с «Интером» рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: Sport Bible

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 18:42
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 февраля 2019, 10:36

      ДА накой ляд он с Вандой нам нужен ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 21:48

      Прав ли Икарди? Время покажет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 15 февраля 2019, 21:14

      смритесь фанаты принтера - он делает правильный выбор, чем проводить впустую время в середняке, можно выиграть пару трофеев)) от такого шанса только дурак откажется))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 15 февраля 2019, 21:35

      да идти в клуб который никогда не выиграет лч а будет только покупать сериал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 15 февраля 2019, 21:38

      инфа сотка о покупке? или рядом был, когда сделку оформляли? всем известный факт, что именно моррати или как там его подкупил всех в том самом известном конфликте кальчополли, именно его рук дело

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 15 февраля 2019, 21:41

      твой хревентус покупал и покупает судей и играет договорняки и это всем известный факт ! а про моратти ты мне тут не чеши чушь !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 15 февраля 2019, 21:44

      да неужели? понятно, что проигрывать во всем никто не любит поэтому презик принтера махнул не глядя)) открой источники, почитай литературу и тогда узнаешь что к чему)) ты видимо очень осведомлен о серии А, как я понимаю))) на диване всему этому научился, а,эксперт? и ты мне тут чушь не впаривай, если есть доказательства предоставь, если нет, уткнись в платочек и поплачь маленько

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 15 февраля 2019, 21:45

      максимум что может твой хревентус это купить сериал а то что вы там кристинку купили на последние деньги это вам не поможет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 15 февраля 2019, 21:45

      да ладно? мне тут свои теории заговора строишь тут ! рептилоиды там масоны ! не смотри рен тв ! за жопу взяли разок твой договорентус так и снова возьмут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 15 февраля 2019, 21:45

      посмотрим как пукан взорвется когда в Юве перейдет и Икарди и Салах впридачу, что тогда запоешь, эксперт?))) не смеши себя

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 15 февраля 2019, 21:47

      ахахахахахахахахахахх ! салах? а че сразу не месси фирмино кавани неймара пол апл ? бабки то откуда у вас? петушару хотите продать за 300 лямов или дибалу? какой дурак будет переходить в твой ювентус гробить карьеру? только пенсионеры к вам идут СВОБОДНЫЙ ТРАНСФЕР !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 15 февраля 2019, 21:47

      он не мой)) это во-первых, все-таки нет доказательств)) ну тогда больше говорить не о чем, мистер осведомленность)) прими валерианки и корвалольчика и узбагойся, а то диабет заработаешь на нервной почве

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 15 февраля 2019, 21:48

      ))))) я то не переживаю я просто буду смотреть как опять твой хревентус вылетит из лч и побежит кристина и дибала от вас ! неудачники !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 15 февраля 2019, 21:53

      я всегда боюсь спорить с диванными экспертами, так как они знает про все, вам виднее, мистер эксперт с вонючего дивана, сиди и дальше наслаждайся своей презрительной глупостью наравне со своей "охренительностью". правы англичане, когда говорят - смеется тот, кто смеется последним. а таким как ты, уважаемый у нас есть подходящее название -п.и.з.д.а.б.о.л

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 15 февраля 2019, 22:34

      я очень рад что ты согласен что твое название п.и.з.д.а.б.о.л даже больше глорная туринская чепуха !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 15 февраля 2019, 22:42

      смотри эксперт диванный какие голы забивать нужно, или их тоже покупают всемогущие дяди? ьв смешон, не более того))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 15 февраля 2019, 23:04

      Хаха какие голы ? Туринские выскочки .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 15 февраля 2019, 19:39

      Это будет последним гвоздём в крышку гроба его репутации. Перейти из Интера в мерзкий Договорентус - за гранью.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 15 февраля 2019, 20:41

      Хоть в чем то я с тобой согласен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 15 февраля 2019, 19:22

      хм, юве? я думал в реал укатит..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > DeStar 15 февраля 2019, 20:41

      Так и укатит в реал откуда бабки у блюве

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11