Итальянский журналист: «Думаю, «Интер» знает, что Икарди уже договорился с «Ювентусом»

ДА накой ляд он с Вандой нам нужен ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
Итальянский журналист Валер Де Маджо сообщил, что нападающий «Интера» Мауро Икарди может стать игроком «Ювентуса». По его словам, аргентинец уже достиг соглашения с туринским клубом.
Вчера миланский клуб лишил аргентинца капитанской повязки, а сегодня СМИ сообщили, что черно-синие снизят цену на футболиста до 80 миллионов, чтобы суметь продать его летом.
«Я думаю, «Интер» знает, что Икарди уже достиг соглашения с «Ювентусом».
«Интер» – большой клуб, Маротта – топ-менеджер. Лишение Мауро капитанской повязки – это сильное решение. Я настаиваю на том, что для меня Икарди уже договорился с «Ювентусом», – сказал Де Маджо.
- Икарди выступает за «Интер» с 2013 года.
- За это время форвард провел за миланцев 210 матчей, забил 122 гола и сделал 26 результативных передач.
- Контракт игрока с «Интером» рассчитан до июля 2021 года.