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    «Интер» снизит цену на Икарди до 80 миллионов, чтобы продать его летом

    «Интер» готов снизить стоимость нападающего Мауро Икарди, чтобы поспособствовать его уходу летом, сообщает Corriere della Sera.

    Ранее миланцы лишили аргентинца капитанской повязки и не включили его в состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом».

    В контракт 25-летнего футболиста включает в себя пункт об отступных в размере 110 миллионов евро, который могут активировать только иностранные клубы в течение 14 дней в июле. Тем не менее черно-синие готовы понизить свои требования до 80 миллионов, чтобы ускорить уход форварда.

    • В этом сезон Икарди провел за «Интер» 28 матчей, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт нападающего рассчитан до 2021 года.

    Источник: Corriere della Sera

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    15.02.2019 15:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 20:04

      Все идет к его продаже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 15 февраля 2019, 16:27

      Продаётся топ-нап с ужасным бэкграундом. Б/У.
      Иностранным компаниям скидка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 15 февраля 2019, 16:21

      Этого пса подкаблучного в состоянии сдержать только Симеоне или Рамос в Реале. Конченый тип этот Икарди

      0
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > VVadic 15 февраля 2019, 18:59

      думаю, что Реал его и купит, вместе с Азаром.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 15 февраля 2019, 19:02

      да, теперь я тоже так думаю.. нужен ли? хз, не плох он.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > VVadic 15 февраля 2019, 19:02

      симеоне его убьет. А рамос... портить отношения в команде и платить за это 80 лямов.. так себе варик

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 15:54

      Полагаю, что там уже мосты сожгли. И скорей всего Икарди будет продан. Его купили бы и раньше, но цену за него просили слишком завышенную.

      4
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 15 февраля 2019, 15:39

      мыльная опера го го

      0
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