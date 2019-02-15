«Интер» снизит цену на Икарди до 80 миллионов, чтобы продать его летом

«Интер» готов снизить стоимость нападающего Мауро Икарди, чтобы поспособствовать его уходу летом, сообщает Corriere della Sera.

Ранее миланцы лишили аргентинца капитанской повязки и не включили его в состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Рапидом».

В контракт 25-летнего футболиста включает в себя пункт об отступных в размере 110 миллионов евро, который могут активировать только иностранные клубы в течение 14 дней в июле. Тем не менее черно-синие готовы понизить свои требования до 80 миллионов, чтобы ускорить уход форварда.