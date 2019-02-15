Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Санкт-Петербург подал заявку на проведение финала ЛЧ сезона-2020/21. Конкурент – «Альянц-Арена»

    Стадион «Газпром Арена» официально стал претендентом на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Заявка подана, сообщил президент РФС Александр Алаев.

    Вторым кандидатом на матч является мюнхенская «Альянц-Арена», где выступает «Бавария». УЕФА сделает выбор и огласит его в мае-июне текущего года.

    • Последний раз финал Лиги чемпионов в России прошел в 2008 году («Лужники», Москва).
    • На «Альянц-Арене» финал Лиги чемпионов состоялся в 2012 году.
    • В 2019 году главный матч турнира состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 22:24
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 17 февраля 2019, 22:06

      Надеюсь, решение будет справедливым и финал отдадут Питеру. В Мюнхене недавно был финал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 февраля 2019, 19:05

      Больше шансов у Питера, + один из спонсоров ЛЧ Газпром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 16:28

      Будем надеяться что так оно и будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 16 февраля 2019, 08:14

      ГазпромАрена достойна, лучший стадион в мире!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 февраля 2019, 00:34

      Посмотрим,,,Питер по идее должен выиграть,,,,,но может вмешаться политика,,,,

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 15 февраля 2019, 23:27

      будет супер!))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 23:05

      Вероятность велика по многим показателям. К тому же провели ЧМ на высоком уровне и заработали много вистов.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 15 февраля 2019, 22:47

      Надеюсь, что выберут! Если политика, конечно, не вмешается...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 15 февраля 2019, 22:29

      Разумеется, УЕФА сделает выбор в пользу стадиона, где финала еще не было.
      Поэтому привет, еще один финал ЛЧ в России!

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > vladik12 15 февраля 2019, 22:37

      Надеюсь так и будет!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vladik12 18 февраля 2019, 10:50

      И Питер красивей намного Мюнхена.Скоро электронные визы введут,что то же плюс.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11