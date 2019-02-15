Санкт-Петербург подал заявку на проведение финала ЛЧ сезона-2020/21. Конкурент – «Альянц-Арена»

Надеюсь, решение будет справедливым и финал отдадут Питеру. В Мюнхене недавно был финал...
Стадион «Газпром Арена» официально стал претендентом на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Заявка подана, сообщил президент РФС Александр Алаев.
Вторым кандидатом на матч является мюнхенская «Альянц-Арена», где выступает «Бавария». УЕФА сделает выбор и огласит его в мае-июне текущего года.
- Последний раз финал Лиги чемпионов в России прошел в 2008 году («Лужники», Москва).
- На «Альянц-Арене» финал Лиги чемпионов состоялся в 2012 году.
- В 2019 году главный матч турнира состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».