Санкт-Петербург подал заявку на проведение финала ЛЧ сезона-2020/21. Конкурент – «Альянц-Арена»

Стадион «Газпром Арена» официально стал претендентом на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Заявка подана, сообщил президент РФС Александр Алаев.

Вторым кандидатом на матч является мюнхенская «Альянц-Арена», где выступает «Бавария». УЕФА сделает выбор и огласит его в мае-июне текущего года.