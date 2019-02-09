Главные новости утра. Жамалетдинов впервые сыграл за «Лех», УЕФА анонсировал систему VAR в Лиге чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2019 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 февраля 2019, 15:38

      ДАВНО ПОРА!!!
      Лёд тронулся господа присяжные заседатели.
      Командовать ПАРАДОМ в футбольной Европе будет система VAR!
      Давно пора нанести СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в УЕФА и по политическим хотелкам многих чиновников УЕФА от футбола, которые давали судьям "ценные" советы - КОГО КАЗНИТЬ, а кого миловать.
      За грубейшие ошибки надо судей ОТСТРАНЯТЬ и пожизненно лишать их права работать в футболе.
      Только так можно добиться ЧЕСТНОСТИ в футболе, без подкупа, шантажа, взяток, угроз по политическим и криминальным соображениям.
      С беспределом в европейском судействе надо повести решительную БОРЬБУ!
      Система VAR должна навести решительный порядок в судейском корпусе УЕФА, чтобы вырвать европейский и мировой футбол из рук криминальной МАФИИ - дельцов от футбола и ВЫВЕСТИ его на честный путь развития!

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