Главные новости утра. Жамалетдинов впервые сыграл за «Лех», УЕФА анонсировал систему VAR в Лиге чемпионов

ДАВНО ПОРА!!!
Лёд тронулся господа присяжные заседатели.
Командовать ПАРАДОМ в футбольной Европе будет система VAR!
Давно пора нанести СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ удар по судейской коррупции в УЕФА и по политическим хотелкам многих чиновников УЕФА от футбола, которые давали судьям "ценные" советы - КОГО КАЗНИТЬ, а кого миловать.
За грубейшие ошибки надо судей ОТСТРАНЯТЬ и пожизненно лишать их права работать в футболе.
Только так можно добиться ЧЕСТНОСТИ в футболе, без подкупа, шантажа, взяток, угроз по политическим и криминальным соображениям.
С беспределом в европейском судействе надо повести решительную БОРЬБУ!
Система VAR должна навести решительный порядок в судейском корпусе УЕФА, чтобы вырвать европейский и мировой футбол из рук криминальной МАФИИ - дельцов от футбола и ВЫВЕСТИ его на честный путь развития!
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