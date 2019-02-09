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    Дзагоев летом может перейти в «Галатасарай»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев входит в список потенциальных футболистов турецкого «Галатасарая», составленный клубом. Стамбульцы могут заполучить игрока летом.

    По информации Fotospor, «Галатасарай» готов подписать россиянина на правах свободного агента. По окончании текущего сезона действие контракта Дзагоева с ЦСКА закончится.

    • Дзагоев в текущем сезоне РПЛ провел семь матчей, сделал результативный пас.
    • Игрок выступает за армейцев с 2008 года.
    • «Галатасарай» в Суперлиге идет вторым.

    Источник: Fotospor

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    09.02.2019 01:18
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +388

      R015RK 11 февраля 2019, 15:22

      Что-то уже и не помню его полноценных матчей, где он приносил пользу.Последее время он играет в футбол в больнице, а не на поле. Думаю, что ЦСКА и без него с лёгкостью справится. Если у Галатасарая много лишних денег на больнички, то пусть берут.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 февраля 2019, 17:04

      По идеи надо бы, но учитывая сколько он в Цска, вряд ли захочет менять шило на мыло. Расти как профи может и есть время и куда , но не глобально. А ЦСКА он тоже нужен как составляющее команды.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > petrucho-spb 19 февраля 2019, 16:58

      Ему контракт ЦСКА не подписывает..

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      Рейтинг: +64

      baltica 9 февраля 2019, 16:25

      По дороге сломается...

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      Рейтинг: +3609

      александр п 9 февраля 2019, 16:22

      Кроме грузин и пары армян,не помню ни одного по настоящему классного кавказского игрока.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 февраля 2019, 15:44

      Пусть переходит.
      ЦСКА будет только польза от этого.
      "Федот" нынче не тот и подвержен систематическому травматизму.
      ЦСКА нет никакого смысла пере подписывать Дзагоева.

      2
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 9 февраля 2019, 13:09

      Останется, контракт с ним уже готовят

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 13:03

      Для него нет смысла сейчас куда то уходить ,тем более в Турцию.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 февраля 2019, 12:45

      Пересидел Аланка у конях... был игроком, который интересовал долгое время Реал, а в итоге стал самым средним игроком.

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > ivanthebest 9 февраля 2019, 14:38

      Ему больше травмы помешали.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 февраля 2019, 11:09

      Пусть уходит. Другого шанса уйти из России не будет. Слишком часто в последнее время Дзагоев от травм лечится. Из-за этого его польза для команды свелась к минимуму. А Гинер хотя бы на зарплате может сэкономить.

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 9 февраля 2019, 10:59

      Ну и пёс с ним! )

      -1
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