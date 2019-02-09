Дзагоев летом может перейти в «Галатасарай»

Что-то уже и не помню его полноценных матчей, где он приносил пользу.Последее время он играет в футбол в больнице, а не на поле. Думаю, что ЦСКА и без него с лёгкостью справится. Если у Галатасарая много лишних денег на больнички, то пусть берут.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев входит в список потенциальных футболистов турецкого «Галатасарая», составленный клубом. Стамбульцы могут заполучить игрока летом.
По информации Fotospor, «Галатасарай» готов подписать россиянина на правах свободного агента. По окончании текущего сезона действие контракта Дзагоева с ЦСКА закончится.
- Дзагоев в текущем сезоне РПЛ провел семь матчей, сделал результативный пас.
- Игрок выступает за армейцев с 2008 года.
- «Галатасарай» в Суперлиге идет вторым.