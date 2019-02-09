Дзагоев летом может перейти в «Галатасарай»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев входит в список потенциальных футболистов турецкого «Галатасарая», составленный клубом. Стамбульцы могут заполучить игрока летом.

По информации Fotospor, «Галатасарай» готов подписать россиянина на правах свободного агента. По окончании текущего сезона действие контракта Дзагоева с ЦСКА закончится.