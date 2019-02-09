Селихов: «Недопонимание между футболистами «Спартака» и фанатами в прошлом»

Так никто из болельщиков на команду не гонит.
Есть отдельные личности, которые по мнению болельщиков, недостойны играть в Спартаке. И не надо этому удивляться.
Александр Селихов призывает «Спартак» и его болельщиков объединиться.
«Всегда хочется, чтобы мы – команда и болельщики – были единым целым. Надеюсь, недопонимание в прошлом и, когда возобновится чемпионат, мы снова пойдем вперед вместе. Со своей стороны, постараемся радовать болельщиков игрой и победами», – заявил вратарь красно-белых.
- В прошлом году болельщики «Спартака» неоднократно требовали от клуба расстаться с капитаном команды Денисом Глушаковым.
- После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
- Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут на своем поле с «Краснодаром» 3 марта.