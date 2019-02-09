Селихов: «Недопонимание между футболистами «Спартака» и фанатами в прошлом»

Александр Селихов призывает «Спартак» и его болельщиков объединиться.

«Всегда хочется, чтобы мы – команда и болельщики – были единым целым. Надеюсь, недопонимание в прошлом и, когда возобновится чемпионат, мы снова пойдем вперед вместе. Со своей стороны, постараемся радовать болельщиков игрой и победами», – заявил вратарь красно-белых.