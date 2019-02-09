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    Селихов: «Недопонимание между футболистами «Спартака» и фанатами в прошлом»

    Александр Селихов призывает «Спартак» и его болельщиков объединиться.

    «Всегда хочется, чтобы мы – команда и болельщики – были единым целым. Надеюсь, недопонимание в прошлом и, когда возобновится чемпионат, мы снова пойдем вперед вместе. Со своей стороны, постараемся радовать болельщиков игрой и победами», – заявил вратарь красно-белых.

    • В прошлом году болельщики «Спартака» неоднократно требовали от клуба расстаться с капитаном команды Денисом Глушаковым.
    • После 17 туров «Спартак», набрав 28 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут на своем поле с «Краснодаром» 3 марта.

    Источник: «Bobsoccer»

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    09.02.2019 11:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 9 февраля 2019, 15:19

      Так никто из болельщиков на команду не гонит.
      Есть отдельные личности, которые по мнению болельщиков, недостойны играть в Спартаке. И не надо этому удивляться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 14:16

      Призыв конечно хороший и ему надо следовать. Только вот болеть надо за Спартак а не за отдельных личностей ,которые не достойны его чести.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 февраля 2019, 12:55

      Сразу как тока иуда станет прошлым Спартака...

      6
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 февраля 2019, 12:13

      Почему-то из интервью в заголовок не попало слово "НАДЕЮСЬ", а ведь оно меняет весь смысл сказанного...

      8
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