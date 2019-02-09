Жамалетдинов дебютировал за «Лех»

Нападающий «Леха», перешедший на правах аренды из ЦСКА, впервые сыграл за новую команду.

Он вышел на замену на 85-й минуте в матче 21-го тура чемпионата Польши против «Заглембле» (1:2). На третьей минуте компенсированного ко второму тайму времени болгарский защитник команды из Познани Никола Вуядинович отправил мяч в свои ворота.

«Лех» прервал серию из трех побед и после 21 тура с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Польши, отставая от лидирующей «Лехии» из Гданьска на девять баллов.