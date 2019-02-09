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    Жамалетдинов дебютировал за «Лех»

    Нападающий «Леха», перешедший на правах аренды из ЦСКА, впервые сыграл за новую команду.

    Он вышел на замену на 85-й минуте в матче 21-го тура чемпионата Польши против «Заглембле» (1:2). На третьей минуте компенсированного ко второму тайму времени болгарский защитник команды из Познани Никола Вуядинович отправил мяч в свои ворота.

    «Лех» прервал серию из трех побед и после 21 тура с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Польши, отставая от лидирующей «Лехии» из Гданьска на девять баллов.

    • Жамалетдинов – воспитанник ЦСКА.
    • В этом сезоне он принял участие в 12 матчах чемпионата России, в которых стал автором трех забитых мячей.
    • Контракт Тимура с армейцами с московским клубом действует до лета 2020 года.

    Источник: Официальный твиттер «Леха»

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    09.02.2019 06:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 13:10

      Неудачное начало.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 9 февраля 2019, 09:47

      красава, глядишь и в Европу укатишь. Удачи

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