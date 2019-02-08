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    Матчи Лиги 1 и Лиги 2 в этот уик-энд начнутся с минуты аплодисментов в память о Сале

    Профессиональная футбольная лига Франции объявила, что все матча ближайшего тура Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты аплодисментов в память о погибшем нападающем Эмилиано Сале.

    В январе аргентинец перешел из «Нанта» в «Кардифф». После подписания контракта с валлийским клубом он отправился обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по команде. 21 января 28-летний футболист вылетел в Уэльс на частном самолете, который пропал с радаров, не достигнув места назначения.

    В результате поисков на этой неделе на дне пролива Ла-Манш были найдены обломки самолета, на котором летел форвард. Позже среди них обнаружили тело.

    Сегодня стало известно, что это тело принадлежит Сале.

    • Сала выступал за «Нант» с 2015 года.
    • Нападающий провел за «канареек» 133 матча, забил 48 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт LFP

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    08.02.2019 13:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 8 февраля 2019, 15:13

      Земля пухом..... симпатизирую Нанту и Сала был очень продуктивным нападающим.....

      0
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      Рейтинг: +3463

      acor94 8 февраля 2019, 14:43

      А почему не минута молчания, как во всех цивилизованных странах? Мы не в Африке, где смерть - это праздник. Или Франция уже настолько черная, что соблюдают африканские обычаи?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 13:26

      Царство ему небесное.

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