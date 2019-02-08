Матчи Лиги 1 и Лиги 2 в этот уик-энд начнутся с минуты аплодисментов в память о Сале

Профессиональная футбольная лига Франции объявила, что все матча ближайшего тура Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты аплодисментов в память о погибшем нападающем Эмилиано Сале.

В январе аргентинец перешел из «Нанта» в «Кардифф». После подписания контракта с валлийским клубом он отправился обратно во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по команде. 21 января 28-летний футболист вылетел в Уэльс на частном самолете, который пропал с радаров, не достигнув места назначения.

В результате поисков на этой неделе на дне пролива Ла-Манш были найдены обломки самолета, на котором летел форвард. Позже среди них обнаружили тело.

Сегодня стало известно, что это тело принадлежит Сале.