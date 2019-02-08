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    Sky Sports: полиция подтвердила, что найденное тело в разбившемся самолете принадлежит Сале

    Поднятое со дна Ла-Манша тело идентифицировано. По итогам расследования в месте, где потерпел крушение самолет, подтвердилось, что погибшим оказался нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    Операция по подъему тела проводилась Комиссией по расследованию авиапроисшествий Британии и компанией, нанятой родственниками футболиста.

    • Напомним, что 28-летний Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба.
    • Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.
    • Позже поисковая группа обнаружила самолет на дне Ла-Манша.

    Сала погиб

    Источник: Sky Sports

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    08.02.2019 08:26
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 8 февраля 2019, 17:39

      Теперь вырастят пассажироперевозки в тоннеле под Ла-маншем...Так хотя бы безопаснее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 8 февраля 2019, 17:19

      Пилот уплыл, а Сала решил остаться?? Чтобы легче найти было??

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 8 февраля 2019, 14:56

      Царствие ему небесное....
      И тем не менее,что стало причиной гибели?
      Ошибка пилота,погодные условия или неисправность летательнага аппарата?
      Про черные ящики ничяго не сказано,почему скрывают?
      По дозрителььно...

      3
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      ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > alex1951 8 февраля 2019, 16:40

      А они там вообще были? Это ж маленький частный самолёт, а не пассажирский лайнер. Совершенно не факт. Боюсь, что причины никто никогда не узнает.

      3
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Torvald64 8 февраля 2019, 20:34

      И такое может быть.
      Хотя в авиации известны случаи,что самолеты такого типа ,при отказе двигателя ,могут спланировать на поверхность.....
      Скорей всего пилот накосячил..

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 8 февраля 2019, 13:20

      Мои соболезнования

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 февраля 2019, 10:06

      Сейчас начнутся теории заговором от любителей Миссии Невыполнима - мол, выпрыгнул с парашютом пилот и т д.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 8 февраля 2019, 09:57

      Интересно, а пилота станут искать? Соберут ли деньги и на поиски пилота? Что-то сомневаюсь...

      7
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch > bset 8 февраля 2019, 12:33

      Так может он и был там в самолёте -просто не заплатили за поднятие и поэтому забили на него!

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > bset 8 февраля 2019, 16:39

      Судя по тому, что самолёт утонул, а не разбился вдребезги об воду, приводнение прошло относительно удачно. Пилот мог и покинуть самолёт. Другое дело, что в такой воде выжить всё равно невозможно. Если так, то найти его теперь смогут только случайно.

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 8 февраля 2019, 09:26

      Ну вот и конец надежде хотя бы на чудо. Печально.

      7
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