Sky Sports: полиция подтвердила, что найденное тело в разбившемся самолете принадлежит Сале

Поднятое со дна Ла-Манша тело идентифицировано. По итогам расследования в месте, где потерпел крушение самолет, подтвердилось, что погибшим оказался нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

Операция по подъему тела проводилась Комиссией по расследованию авиапроисшествий Британии и компанией, нанятой родственниками футболиста.

Напомним, что 28-летний Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба.

Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Позже поисковая группа обнаружила самолет на дне Ла-Манша.

Сала погиб