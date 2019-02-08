Sky Sports: полиция подтвердила, что найденное тело в разбившемся самолете принадлежит Сале

Теперь вырастят пассажироперевозки в тоннеле под Ла-маншем...Так хотя бы безопаснее.
Поднятое со дна Ла-Манша тело идентифицировано. По итогам расследования в месте, где потерпел крушение самолет, подтвердилось, что погибшим оказался нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.
Операция по подъему тела проводилась Комиссией по расследованию авиапроисшествий Британии и компанией, нанятой родственниками футболиста.
- Напомним, что 28-летний Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба.
- Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.
- Позже поисковая группа обнаружила самолет на дне Ла-Манша.