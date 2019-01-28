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    Кубок Англии. «Челси» в 1/8 финала сыграет с «Манчестер Юнайтед» и другие пары

    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Пары выглядят следующим образом.

    «Уимблдон» – «Миллуол»;

    «Донкастер» – «Кристал Пэлас»;

    «Челси»«Манчестер Юнайтед»;

    «Бристоль Сити»/»Шрусбери» – «Вулверхэмптон»;

    «Мидлсбро»/»Ньюпорт» – «Манчестер Сити»;

    «Портсмут»/»КПР»«Уотфорд»;

    «Брайтон»/«Вест Хэм»«Дерби Каунти»;

    «Суонси»/»Барнет» – «Брентфорд».

    • Игры состоятся 17 февраля.
    • Кубок Англии – старейший футбольный турнир на Земле.
    • Действующий победитель – «Челси».

    Источник: Твиттер АПЛ

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    28.01.2019 22:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 29 января 2019, 08:23

      Слепой жребий в кубке это конечно круто, в этом и прелесть этого турнира,какой нить Уимблдон может дойти до 1/2 и сыграть матч мечты на Уэмбли:)

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 29 января 2019, 07:43

      Так уверенно пишете>))

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      Рейтинг: +905

      VVadic 29 января 2019, 02:27

      Как МЮ мимо Донкастера и Брентфорда сразу в Челси попал???)))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 января 2019, 00:31

      Вы что прикалываетесь? Пока всем выпадают Шрусбери да Ньюпорты, МЮ уже второй раунд подряд достаётся ТОП-соперник на таких ранних стадиях. Это реально не смешно... ПСЖ, Челси, Ливерпуль, небольшая передышка и потом ПСЖ, Арсенал и МС... И всё это в течении календарного месяца... Это пздц какой-то...

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      Рейтинг: +12345

      DeStar 29 января 2019, 00:08

      ну походу можно поздравлять сити с выходом с победой в кубке, правда еще 1 соперник останется скорее всего) из топов.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 23:12

      Ну и жребий выпал, топ-клубам играть между собой в 1/8 финала Кубка Англии.

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      Рейтинг: +6913

      батог 28 января 2019, 23:06

      А победитель в 1/4 с Манчестер -Сити!

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