Кубок Англии. «Челси» в 1/8 финала сыграет с «Манчестер Юнайтед» и другие пары

Слепой жребий в кубке это конечно круто, в этом и прелесть этого турнира,какой нить Уимблдон может дойти до 1/2 и сыграть матч мечты на Уэмбли:)
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Пары выглядят следующим образом.
«Уимблдон» – «Миллуол»;
«Донкастер» – «Кристал Пэлас»;
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»;
«Бристоль Сити»/»Шрусбери» – «Вулверхэмптон»;
«Мидлсбро»/»Ньюпорт» – «Манчестер Сити»;
«Брайтон»/«Вест Хэм» – «Дерби Каунти»;
«Суонси»/»Барнет» – «Брентфорд».
- Игры состоятся 17 февраля.
- Кубок Англии – старейший футбольный турнир на Земле.
- Действующий победитель – «Челси».